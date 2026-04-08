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Deksel + garde

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Deksel + garde

CP9934/01

Deksel + garde

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Het deksel sluit de melkopschuimer af en de garde creëert heerlijk stijf en fijn melkschuim. Zowel het deksel als de garde zijn vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken. Compatibel met de SENSEO® Milk Twister.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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