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Koffie
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Deksel + garde
Philips ondersteuning
CP9934/01
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Het deksel sluit de melkopschuimer af en de garde creëert heerlijk stijf en fijn melkschuim. Zowel het deksel als de garde zijn vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken. Compatibel met de SENSEO® Milk Twister.
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