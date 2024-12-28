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Deksel voor de melkopschuimer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Deksel voor de melkopschuimer

CP9933/01

Deksel voor de melkopschuimer

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Dit deksel is bestemd voor de opschuimer en houdt de opschuimstang op zijn plaats. Het deksel is vaatwasmachinebestendig en dus eenvoudig te reinigen. Compatibel met SENSEO® Milk Twister.

  • PDF bestand
  • 28 December 2024

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