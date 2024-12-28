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Deksel voor de melkopschuimer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
CP9933/01
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Dit deksel is bestemd voor de opschuimer en houdt de opschuimstang op zijn plaats. Het deksel is vaatwasmachinebestendig en dus eenvoudig te reinigen. Compatibel met SENSEO® Milk Twister.
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