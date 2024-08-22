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Thermische kan

CP9209

Thermische kan

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

De koffie uit uw koffiezetapparaat komt in deze kan terecht. De kan zorgt ervoor dat het aroma behouden blijft en de koffie niet afkoelt. Compatibel met Philips Café Gaia.

  • PDF bestand
  • 22 August 2024

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