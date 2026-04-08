Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Koffie
Alle series
Lekbak
Philips ondersteuning
CP9006
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Dit zwarte lekbakje wordt onder de koffietuit van de espressomachine geplaatst. Hierin wordt het overtollige water uit het apparaat opgevangen.
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.