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  • Complete melkbeker
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Complete melkbeker

CP0355

Complete melkbeker
Deze complete melkbeker met melkbuis schuimt uw melk heerlijk op. De beker kan ook handig worden opgeborgen in de koelkast. Compatibel met Incanto en Picobaristo (SM-serie).
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Incanto Deluxe

Incanto Deluxe
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Incanto Deluxe

Incanto Deluxe
Volautomatische espressomachine

HD8922/01

Raadpleeg de specificaties voor compatibele producten

Complete melkbeker

  • Picobaristo, Incanto, EP en SM.

  • Eenvoudig reinigen na gebruik

  • Wekelijks grondig reinigen

  • Niet vaatwasmachinebestendig

Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig. Met de vervangingsonderdelen van Philips was het nog nooit zo gemakkelijk om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Technische specificaties

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