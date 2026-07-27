Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
CP0355
SM5570/10R1
SM5478/10R1
SM5470/10R1
SM5570/10
HD8921/01
HD8922/01
Picobaristo, Incanto, EP en SM.
Eenvoudig reinigen na gebruik
Wekelijks grondig reinigen
Niet vaatwasmachinebestendig
Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig. Met de vervangingsonderdelen van Philips was het nog nooit zo gemakkelijk om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.
Recensies