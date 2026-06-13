Ik gebruik de baardtrimmer nu een paar weken en ben erg tevreden. De baardtrimmer is zeer makkelijk in gebruik. Gewoon een goed en eenvoudig apparaat.. geen toeters of bellen. De braadtrimmer is makkelijk in te stellen. De scheerlengte is makkelijk in te stellen doormiddel van de draaiknop. De opzetkam is makkelijk te verwijderen om de messen schoon te maken of om zeer kort te scheren. De accu van de baardtrimmer gaat lang mee en het heeft een snelle oplaadtijd. Het apparaat ligt goed in de hand en is niet zwaar waardoor deze fijn in het gebruik is. De fijnste baardtrimmer die ik tot nu toe heb gebruikt. Scheert snel en goed. Zowel trimmen als scheren. Zeker een aanrader voor veelvuldig gebruik om je baard goed bij te houden