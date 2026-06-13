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Alle series

  • Moeiteloos een driedaagse baard
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  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard
  • Moeiteloos een driedaagse baard

Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 3000Baardtrimmer

BT3216/14

4.4
| (606) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Moeiteloos een driedaagse baard
Dankzij het innovatieve Lift & Trim-systeem pakt deze trimmer meer platliggende haren en bereikt daardoor efficiënte, gelijkmatige trimresultaten. Zo creëert u eenvoudig de gewenste look, van een driedaagse stoppelbaard tot een korte of een lange baard.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Lift & Trim-systeem trimt 30% sneller*

Moeiteloos een driedaagse baard

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • Roestvrijstalen messen

  • 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Lift & Trim-systeem

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Perfect voor uw stoppelbaard dankzij het nieuwe Lift & Trim-systeem van onze Philips-baardtrimmer: de kam tilt de haren op naar de mesjes voor een gelijkmatig resultaat.

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

Kies voor een perfecte, maar beschermende trimbeurt

De zelfslijpende stalen mesjes van de Philips 3000 baardtrimmer blijven net zo scherp en effectief als op dag en leveren een perfecte maar beschermende afwerking, telkens weer.

Huidvriendelijke mesjes voor een gladde huid

Huidvriendelijke mesjes voor een gladde huid

De mesjes hebben afgeronde uiteinden voor een zacht contact met de huid om krassen en irritatie te voorkomen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

606

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

13/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

SUPER BAARDTRIMMER..!

Bijzonder fijne en goed werkende baardtrimmer..! Prettig in gebruik, je merkt dat je een stuk kwaliteit in handen hebt. Doet erg goed wat het moet doen! Beslist waar voor je geld.

Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Baardverzorging met mesjes met afgeronde punten

Date of Use 2026-03-15

Deze review is gemaakt voor Beard Trimmer 3000 Series BT3620/15 Baardverzorging met mesjes met afgeronde punten

Date of Use 2026-03-15

11/08/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Naar verwachting

Hij doet wat ik ervan verwacht, en bespaart me tijd en geld voor kappersbezoek.

Voordelen

werkt goed, niet duur en goedkoper dan de kapper

Nadelen

lastig om een schermnaam te vinden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Baardtrimmer

02/01/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima aanbeveling

Werkt snel en met verstelbare kop kan jezelf de lengte bepalen van je baard

Voordelen

Werkt snel en makkelijk in gebruik

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Baardtrimmer

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Lift & Trim-systeem trimt 30% sneller — vergeleken met vorige Philips-model