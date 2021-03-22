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  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
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  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat
  • Een perfect glad scheerresultaat

Niet meer leverbaar

SatinShave PrestigeElektrisch scheerapparaat, nat/droog

BRL170/00

3.8
| (311) Reviews & awards

1 Prijs

Een perfect glad scheerresultaat
Geniet van een perfect gladde en comfortabele scheerbeurt voor uw benen en lichaam. Ons meest geavanceerde scheersysteem zorgt voor een zijdezachte huid zonder irritatie. SatinShave Prestige is zo comfortabel dat u iedere dag kunt scheren, maar scheert zo glad dat het niet hoeft.
Bekijk alle voordelen

van ons meest geavanceerde scheersysteem

Een perfect glad scheerresultaat

  • Scheerapparaat met dubbel scheerblad

  • Geavanceerd scheersysteem

  • 1 uur opladen + snel opladen

  • 5 accessoires

Ons meest geavanceerde scheersysteem voor het gladste resultaat

Ons meest geavanceerde scheersysteem voor het gladste resultaat

De flexibele gebogen messen zijn 75% efficiënter dan traditionele ladyshave-messen*. Onder de beschermfolie volgen ze de contouren voor het gladste resultaat.

Multiflex scheerhoofd met dubbel scheerblad voor minder gemiste haren

Multiflex scheerhoofd met dubbel scheerblad voor minder gemiste haren

Terwijl u het scheerapparaat over uw lichaam leidt, beweegt het multiflex scheerhoofd met bewegende scheerbladen en flexibele hals mee voor optimaal contact met de huid. De dubbele scheerbladen zorgen ervoor dat er minder haren worden gemist.

Zachte kussentjes voor langdurig comfort en een uiterst zachte huid

Zachte kussentjes voor langdurig comfort en een uiterst zachte huid

De zachte, comfortabele kussentjes aan beide kanten van het scheerhoofd zorgen voor een vloeiende beweging en een zachte huid, vooral bij de rondingen van uw lichaam.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612378

Recensies

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3.8

van 5

311

Reviews & awards

22/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima aankoop

Een prima aankoop waar ik geen spijt van heb. Het apparaat is makkelijk in gebruik en onderhoud.

Voordelen

ziet er mooi uit, is makkelijk in gebruik en onderhoud

Nadelen

tot nu toe geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL160/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL160/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

15/02/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi van vorm en gemakkelijk in werking.

De vorm en de accessoires zijn mooi! Het apparaat ligt heel makkelijk in de hand en is heel gebruiksvriendelijk. De scheerkop draait mee met de beweging en maakt het scheren daarom makkelijk. Ook het schoonmaken is een makkie. Dit scheerapparaat is echt een aanrader!

Voordelen

Mooi van vorm, waardoor het makkelijk in de hand ligt. De scheerkop draait mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL160/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL160/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

10/01/2021

Nederland

Nederland

Fantastisch apparaat, erg blij mee, top, top , top

Fantastisch goed apparaat, geweldige prestaties. Sterk, degelijk en snel. Ik ben er heel erg blij mee. Heel veel gebruiksmogelijkheden voor het hele lichaam. Supersnel oplaadbaar.Top, top, top.

Voordelen

Geweldige prestaties, voor het hele lichaam te gebruiken, lange accuduur, snel op te laden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL180 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL180 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen