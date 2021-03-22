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Niet meer leverbaar
BRL170/00
Scheerapparaat met dubbel scheerblad
Geavanceerd scheersysteem
1 uur opladen + snel opladen
5 accessoires
De flexibele gebogen messen zijn 75% efficiënter dan traditionele ladyshave-messen*. Onder de beschermfolie volgen ze de contouren voor het gladste resultaat.
Terwijl u het scheerapparaat over uw lichaam leidt, beweegt het multiflex scheerhoofd met bewegende scheerbladen en flexibele hals mee voor optimaal contact met de huid. De dubbele scheerbladen zorgen ervoor dat er minder haren worden gemist.
De zachte, comfortabele kussentjes aan beide kanten van het scheerhoofd zorgen voor een vloeiende beweging en een zachte huid, vooral bij de rondingen van uw lichaam.
Prijzen
3.8
van 5
311
Reviews & awards
Arno I
22/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Prima aankoop
Een prima aankoop waar ik geen spijt van heb. Het apparaat is makkelijk in gebruik en onderhoud.
Voordelen
ziet er mooi uit, is makkelijk in gebruik en onderhoud
Nadelen
tot nu toe geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL160/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL160/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
RonHen
15/02/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi van vorm en gemakkelijk in werking.
De vorm en de accessoires zijn mooi! Het apparaat ligt heel makkelijk in de hand en is heel gebruiksvriendelijk. De scheerkop draait mee met de beweging en maakt het scheren daarom makkelijk. Ook het schoonmaken is een makkie. Dit scheerapparaat is echt een aanrader!
Voordelen
Mooi van vorm, waardoor het makkelijk in de hand ligt. De scheerkop draait mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL160/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL160/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Jeanie1960
10/01/2021
Nederland
Fantastisch apparaat, erg blij mee, top, top , top
Fantastisch goed apparaat, geweldige prestaties. Sterk, degelijk en snel. Ik ben er heel erg blij mee. Heel veel gebruiksmogelijkheden voor het hele lichaam. Supersnel oplaadbaar.Top, top, top.
Voordelen
Geweldige prestaties, voor het hele lichaam te gebruiken, lange accuduur, snel op te laden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL180 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL180 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog