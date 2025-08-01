Zoektermen

      Lady Shaver Series 8000 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry

      BRL159/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Onze hoogwaardigste ladyshave met flexibel scheerhoofd en LED-lamp. U verdient een buitengewone ervaring. Deze speciale lichaamseditie biedt ontharingsoplossingen voor gezicht, lichaam en bikinilijn. Dermatologisch getest.

      Zacht scheren. Echte verzorging. Zelfzorg is niet egoïstisch.

      • LED-lamp, Flexibel scheerhoofd
      • Voor benen, lichaam en bikinilijn
      • +6 accessoires
      • Tot 100 minuten gebruikstijd
      Verwijdert haar tot zelfs 0,2 mm voor een zacht en glad scheerresultaat.

      Verwijdert haar tot zelfs 0,2 mm voor een zacht en glad scheerresultaat.

      Systeem met 3 messen en een flexibel scheerhoofd voor een zacht en glad scheerresultaat - voorkomt wondjes en sneetjes. Bestaat uit dubbelzijdige trimmeruiteinden die alle haartjes eerst trimmen. Het scheerblad met diamantvormige openingen is ontworpen om het al getrimde haar in één keer weg te scheren.

      Het flexibele scheerhoofd glijdt soepel langs alle rondingen.

      Het flexibele scheerhoofd glijdt soepel langs alle rondingen.

      Maak kennis met onze eerste Philips-ladyshave met een flexibel scheerhoofd, speciaal ontworpen voor alle lichaamsrondingen.*** Het flexibele scheerhoofd glijdt soepel langs al uw rondingen voor een glad en nauwkeurig scheerresultaat. Moeilijk te bereiken plekken? Geen probleem. De ladyshave volgt de contouren van uw lichaam en dankzij het LED-lampje ziet u geen haartje over het hoofd. Personaliseer uw scheerervaring met de twee snelheidsstanden voor meer controle over de snelheid en intensiteit van de ontharing.

      LED-lamp. Gespot? Geschoren!

      LED-lamp. Gespot? Geschoren!

      Omdat uw huid in de schijnwerpers mag staan. Nieuwe ladyshave met ingebouwde LED-lamp ziet geen haartje over het hoofd.

      Minder branderig gevoel, minder roodheid, meer huidcomfort.**

      Minder branderig gevoel, minder roodheid, meer huidcomfort.**

      Zeg maar dag tegen een rode, pijnlijke huid na het scheren - 80% van de vrouwen heeft na gebruik een gladde huid zonder irritaties.** Dermatologisch getest op gevoelige huid.

      Nat onder de douche. Droog onderweg.

      Nat onder de douche. Droog onderweg.

      Past naadloos in uw routine - of u nu onder de douche staat of onderweg bent. Nat of droog, u kunt kiezen.

      Snel en gemakkelijk. Draadloos. Tot 100 minuten gebruikstijd.

      Snel en gemakkelijk. Draadloos. Tot 100 minuten gebruikstijd.

      Gemaakt voor de manier waarop haar groeit. Scheer beide kanten op: omhoog en omlaag. En klaar. Er zit geen snoer in de weg, dus u bereikt moeiteloos elk plekje, van de oksels tot de benen en de tenen. Na één laadbeurt kunt u het apparaat tot 100 minuten gebruiken. Zonder onderbreking.

      Gezicht, lichaam, bikinilijn - één set voor de complete lichaamsverzorging.

      Gezicht, lichaam, bikinilijn - één set voor de complete lichaamsverzorging.

      Gezicht, lichaam, bikinilijn - één set voor het verwijderen van uw lichaamshaar en gezichtshaar. Vol vertrouwen. Stap 1: scrub uw huid om dode huidcellen te verwijderen en ingegroeide haartjes te voorkomen. Stap 2: trim eerst langere haartjes en scheer ze weg. Stap 3: gebruik het trimhoofd voor de bikinilijn voor het bijwerken van deze zone. Stap 4: verwijder donshaar met de gezichtshaarverwijderaar.

      Geen donshaar, geen gedoe. Met gezichtshaarverwijderaar.

      Geen donshaar, geen gedoe. Met gezichtshaarverwijderaar.

      Ervaar een gladde en tegelijkertijd zachte ontharing. Ontworpen voor optimale prestaties, met een ronde lamp en spiegel. Geen donshaar. Geen gedoe.

      Scheer, trim en modelleer de bikinilijn met het trimhoofd voor de bikinilijn.

      Scheer, trim en modelleer de bikinilijn met het trimhoofd voor de bikinilijn.

      Personaliseer uw bikinilijnroutine - trim en modelleer vol vertrouwen dankzij het meegeleverde trimhoofd voor de bikinilijn en de bikinitrimkam.

      Dermatologisch getest op gevoelige huid.

      Dermatologisch getest op gevoelige huid.

      Technologie en verzorging komen samen - voor een huid die net zo goed aanvoelt als deze eruitziet. Ontworpen voor zachtheid, ontwikkeld voor verzorging - omdat u een ervaring verdient die meer dan gewoon is.

      Plastic onderdelen gemaakt van >55% gerecycled plastic.

      Plastic onderdelen gemaakt van >55% gerecycled plastic.

      Plastic onderdelen gemaakt van >55% gerecycled plastic, verpakking op basis van papier en geen adapter in de doos. Een eenmalige aankoop die jarenlang meegaat.**** Eén scheerblad voor een heel jaar probleemloos scheren.

      Technische specificaties

      • Accessoires

        Etui
        Ja
        Trimhulpstuk voor de bikinilijn
        Ja
        Kam voor de bikinitrimmer
        Ja
        Trimkam
        Ja
        Scrubhandschoen
        Ja
        Apparaat voor het verwijderen van gezichtshaar
        Ja

      • Vermogen

        Batterijtype
        Li-ion
        Oplaadtijd
        1  uur
        Gebruikstijd accu
        Tot 100 minuten

      • Technische specificaties

        Spanning
        5 V / 7,5 W
        USB-A-kabel
        Ja
        Voedingsadapter
        Nee

      • Kenmerken

        Snelheidsstanden
        2 instellingen
        Geïntegreerde LED-lamp
        Ja

      • Service

        2 jaar garantie
        Ja

      • Gebruiksgemak

        Nat & droog
        Ja
        Draadloos
        Ja
        Opladen
        Opladen via USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

      • Performance

        Flexibel trimhoofd
        Ja
        Systeem met 3 messen
        Ja
        Dermatologisch getest
        Ja
        Afgeronde trimmeruiteinden
        Ja

      • Ontwerp

        Antisliphandvat
        Ja

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • 76,2% is het ermee eens, HPT Nederland, n=42, 2025.
      • * versus hun eigen scheerapparaat, HUT Duitsland N = 49, 2021.
      • ** van links naar rechts.
      • *** met 2 jaar garantie.
