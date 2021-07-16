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SatinShave AdvancedScheerblad

CP0634

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| (1) Beoordeling

Vervangend scheerblad

Dit scheerblad is de beschermende barrière tussen uw huid en de knipelementen van het scheerapparaat. Voor glad, veilig scheren en een zachte, gladde huid.

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Vervangend scheerblad

  • Ladyshave

  • Satinelle

  • SatinShave

  • Ladyshave series 6000, 8000

  • Wit

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Technische specificaties

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