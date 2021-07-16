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CP0634
Vervangend scheerblad
Dit scheerblad is de beschermende barrière tussen uw huid en de knipelementen van het scheerapparaat. Voor glad, veilig scheren en een zachte, gladde huid.
BRE749/00
BRE719/00
BRL138/00
BRL149/00
BRL159/00
BRL127/00
BRL129/00
BRL128/00
BRL136/00
BRL146/00
Ladyshave
Satinelle
SatinShave
Ladyshave series 6000, 8000
Wit
Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.