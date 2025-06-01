Verwijdert haar tot zelfs 0,2 mm voor een zacht en glad scheerresultaat.

Systeem met 3 messen en een flexibel scheerhoofd voor een zacht en glad scheerresultaat - voorkomt wondjes en sneetjes. Bestaat uit dubbelzijdige trimmeruiteinden die alle haartjes eerst trimmen. Het scheerblad met diamantvormige openingen is ontworpen om het al getrimde haar in één keer weg te scheren.