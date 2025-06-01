Zoektermen
BRL129/00
Glad scheerresultaat. Zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen.
Onze hoogwaardigste ladyshave met flexibel scheerhoofd en LED-lamp. Dermatologisch getest. Dit apparaat is ontworpen voor een zachte scheerbeurt en volgt moeiteloos uw vormen voor een glad scheerresultaat. Omdat u een buitengewone ervaring verdient.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs.
Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry
*Mediaan resultaat: 92% haarvermindering op benen, na 3 behandelingen
Systeem met 3 messen en een flexibel scheerhoofd voor een zacht en glad scheerresultaat - voorkomt wondjes en sneetjes. Bestaat uit dubbelzijdige trimmeruiteinden die alle haartjes eerst trimmen. Het scheerblad met diamantvormige openingen is ontworpen om het al getrimde haar in één keer weg te scheren.
Maak kennis met onze eerste Philips-ladyshave met een flexibel scheerhoofd, speciaal ontworpen voor alle lichaamsrondingen.*** Het flexibele scheerhoofd glijdt soepel langs al uw rondingen voor een glad en nauwkeurig scheerresultaat. Moeilijk te bereiken plekken? Geen probleem. De ladyshave volgt de contouren van uw lichaam en dankzij het LED-lampje ziet u geen haartje over het hoofd. Personaliseer uw scheerervaring met de twee snelheidsstanden voor meer controle over de snelheid en intensiteit van de ontharing.
Omdat uw huid in de schijnwerpers mag staan. Nieuwe ladyshave met ingebouwde LED-lamp ziet geen haartje over het hoofd.
Zeg maar dag tegen een rode, pijnlijke huid na het scheren - 80% van de vrouwen heeft na gebruik een gladde huid zonder irritaties.** Dermatologisch getest op gevoelige huid.
Past naadloos in uw routine - of u nu onder de douche staat of onderweg bent. Nat of droog, u kunt kiezen.
Gemaakt voor de manier waarop haar groeit. Scheer beide kanten op: omhoog en omlaag. En klaar. Er zit geen snoer in de weg, dus u bereikt moeiteloos elk plekje, van de oksels tot de benen en de tenen. Na één laadbeurt kunt u het apparaat tot 100 minuten gebruiken. Zonder onderbreking.
Technologie en verzorging komen samen - voor een huid die net zo goed aanvoelt als deze eruitziet. Ontworpen voor zachtheid, ontwikkeld voor verzorging - omdat u een ervaring verdient die meer dan gewoon is.
Plastic onderdelen gemaakt van >55% gerecycled plastic, verpakking op basis van papier en geen adapter in de doos. Een eenmalige aankoop die jarenlang meegaat.**** Eén scheerblad voor een heel jaar probleemloos scheren.
