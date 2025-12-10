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Zwevend enkel scheerblad
10 uur opladen
+7 accessoires
De Philips Lady Shaver uit de 6000-serie is ontworpen om zacht en comfortabel aan te voelen op de huid van verschillende lichaamsdelen*. 80% van onze consumenten bevestigt de afwezigheid van een branderig gevoel en roodheid**. Een gladde huid zonder dat dit ten koste gaat van het huidcomfort
Afgeronde trimmmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt. 78% van de vrouwen is het ermee eens dat afgeronde trimmeruiteinden krassen voorkomen***
Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat
4.4
van 5
866
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Desaro
10/12/2025
Nederland
Geverifieerde koper
mooi door eenvoud
Wij zijn tevreden met het product. Simpel geen toeters en bellen.
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik
Mel92
30/11/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Verrassend fijne scheerervaring
Ik had nog nooit elektrisch geschoren, dus ik wist niet goed wat ik kon verwachten, maar deze Philips Lady Shaver heeft me echt positief verrast! Het was even wennen in het begin, maar al snel merkte ik hoe prettig en eenvoudig hij in gebruik is. Geen wondjes of irritatie, wat voor mij echt een pluspunt is! Het ingebouwde lichtje is superhandig om alle haartjes te zien, en de verschillende accessoires maken het apparaat veelzijdig. Batterij gaat ook lang mee. Ik ben er heel tevreden mee!
Voordelen
Gemakkelijk in gebruik, doet wat die moet doen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry
Pangel
24/11/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Eenvoudig en doet wat het moet doen
Voordat ik deze ladyshave (Philips Series 6000 BRL138/00) gebruikte, had ik een eenvoudige (merkloze) andere ladyshave. Deze switch is voor mij een goede keuze. Want dit eenvoudige apparaat, zonder overtollige poespas, doet gewoon wat het moet doen. Ik gebruik vooral het scheerhoofd en dan voornamelijk droog en soms ook nat. De ladyshave ligt makkelijk in de hand en het apparaat scheert prima glad en ik heb geen irritatie achteraf gehad. Bij de ladyshave zitten meerdere opzetstukken en een eenvoudige opbergtas. Er zit ook een USB A oplaadkabel bij, maar geen adapter. Opladen gaat makkelijk en na een volle laadbeurt gaat de ladyshave prettig lang mee. Mooi extra detail vind ik dat een groot deel van de kunststof onderdelen is gemaakt van gerecycled plastic, wat het net een beetje duurzaam maakt.
Voordelen
Eenvoudig, huidvriendelijk, ligt prettig in de hand, lange accuduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry
74%, HUT Duitsland N=49, 2021
HUT Duitsland N=49, 2021
In vergelijking met hun huidige ladyshave, HUT Duitsland N=49, 2021