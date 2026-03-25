Review: Philips Epilator Series 9000 – Krachtig apparaat (na een kleine reparatie) ​Score: ⭐⭐⭐⭐☆ ​Eerste indruk & Gebruiksgemak ​Toen de epilator binnenkwam, was de teleurstelling groot: het apparaat gaf alleen licht maar de kop draaide niet. Ik had besloten zelf even te kijken. Wat bleek? De pin die de rotatie aanstuurt zat vast. Met een steeksleutel hebben we deze handmatig weer in beweging gekregen, waarna het apparaat direct tot leven kwam. Sindsdien werkt hij uitstekend en krachtig! ​De Epileer-ervaring ​Laten we eerlijk zijn: de eerste keer epileren is geen pretje. Het is even doorbijten. Echter merkte ik bij de tweede keer al een enorm verschil; de huid raakt gewend en het is een stuk minder gevoelig. Hoewel ik de epileerkop nu pas een paar keer heb gebruikt, zijn de resultaten glad en langdurig. ​De overige opzetstukken ​De Series 9000 wordt geleverd met diverse koppen (zoals de trimmer, scheerkop of het massage-opzetstuk). Deze zijn stuk voor stuk erg fijn in gebruik. Ze maken het een veelzijdig apparaat voor je hele verzorgingsroutine, niet alleen voor het grove epileerwerk. ​Pluspunten: ​Resultaat: Na de eerste keer went de huid snel en werkt het zeer effectief. ​Veelzijdigheid: De extra koppen zijn van hoge kwaliteit en erg prettig. ​Kracht: Eenmaal werkend is de motor sterk genoeg voor alle haartjes. ​Minpunten: ​Kwaliteitscontrole: Jammer dat hij defect (geblokkeerd) uit de doos kwam. ​Pijnfactor: De allereerste keer is pijnlijk (maar dat hoort bij epileren). ​Conclusie ​Een geweldige set voor wie meer zoekt dan alleen een epilator. Heb je een technisch mankement bij binnenkomst? Kijk dan even of de pin niet vastzit, want eenmaal aan de praat is het een topapparaat!