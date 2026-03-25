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Nat en droog gebruik
Voor benen, lichaam en bikinilijn
Meer dan een epilator
8 accessoires in totaal
Wees vrij van een specifieke ontharingsroutine! Het is niet meer nodig om te wachten tot het haar teruggroeit: verwijdert haar 3 keer korter dan met waxen.
's Werelds eerste epilator met ProGuide met 360° zichtbaarheid voor efficiënte en zachte resultaten. ProGuide perfectioneert je epileerhoek van 75° voor de beste resultaten en houdt je huid strak voor meer huidcomfort. Met het 360° LED-lampje kun je meer haren detecteren en verwijderen.
Efficiënte en snelle resultaten met Double Action-technologie. Verwijdert zelfs de kortste haartjes met keramische pincetten. Verwijdert haar tot 0,5 mm. Je hoeft niet te drukken, maar kunt gewoon over de huid glijden. De geïntegreerde LED-lamp zorgt ervoor dat er geen haartjes verstopt blijven. Klaar in minder dan 6 minuten op beide onderbenen.
4.7
van 5
194
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
CouCou17
25/03/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne epilator
Fijne epilator. Vrij basic en compact: het heeft een klein opzetstuk en één stand maar dat is voor je benen ook genoeg. Niet heel pijnlijk maar ik ben ook gewend aan epileren. Heeft een opzetstuk waar een lampje in zit wat handig kan zijn, dan zie je de haartjes beter.
Voordelen
Compact, werkt goed, functioneel
Nadelen
2 standen zou fijn zijn voor gevoelige zones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE708/00 Draadloze epilator, Wet & Dry
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 8000 BRE708/00 Draadloze epilator, Wet & Dry
Nadialolo
23/03/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Philips Epilator Series 9000 (BRE719/00) review
De Philips Epilator Series 9000 (BRE719/00) is een van de betere epilators die ik heb gebruikt. Het apparaat voelt stevig aan en ligt goed in de hand. Je merkt meteen dat hij krachtig is, maar toch zacht voor de huid. Wat echt opvalt is hoe goed hij korte haartjes pakt. Zelfs haartjes van ongeveer 0,5 mm worden meegenomen, waardoor je minder vaak hoeft te epileren en langer een glad resultaat houdt, tot ongeveer vier weken. De ingebouwde verlichting is handig. Je ziet elk haartje, ook in minder goed licht. Daardoor werk je nauwkeuriger en mis je minder plekken. Je kunt hem zowel nat als droog gebruiken. Onder de douche is het minder pijnlijk en voelt het comfortabeler. Dat maakt een groot verschil als je gevoelig bent.
Voordelen
Pakt ook korte haartjes goed mee
Nadelen
Opladen duurt vrij lang
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 9000 BRE719/00 Draadloze epilator, Wet & Dry
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 9000 BRE719/00 Draadloze epilator, Wet & Dry
Mel92
20/03/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Veelzijdig, gemakkelijk ontharingsapparaat !
Wauw wat een veelvuldig product! Het was even zoeken naar de juiste opzetstukken en wat voor mij het beste werkt. Maar werkt echt zo fijn, batterij gaat lang mee en met het ingebouwde lichtje zie je goed wat je doet! Na epileren blijven de haartjes echt zichtbaar langer weg. Ben er erg blij mee, zou niet anders meer willen als product. Ook fijn dat er meerdere opzetstukken bij zitten, waardoor je het apparaat voor verschillende dingen kunt gebruiken. Enig minpuntje is de uitleg van alle verschillende stukken, die mag wel ietsje duidelijker! Een link naar een filmpje of iets meer plaatjes zou handig zijn. Al met al een top veelzijdig apparaat!
Voordelen
Veelzijdig, gemakkelijk in gebruik, goed resultaat
Nadelen
Handleiding mag iets duidelijker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 9000 BRE719/00 Draadloze epilator, Wet & Dry
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Epilator Series 9000 BRE719/00 Draadloze epilator, Wet & Dry
vs. zonder ProGuide.
met 2 jaar garantie.