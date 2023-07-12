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  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
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  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
  • Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt

Niet meer leverbaar

SatinShave AdvancedElektrisch scheerapparaat, nat/droog

BRL130/00

4.3
| (253) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

1 Prijs

Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt
Ervaar een gladde en zachte scheerbeurt voor uw benen en lichaam. De SatinShave Advanced-ladyshave zorgt zelfs onder de douche of in bad eenvoudig en moeiteloos voor een gladde huid zonder irritatie.
Bekijk alle voordelen

Glijdt soepel voor een huidvriendelijke scheerbeurt

  • Scheerapparaat met enkel scheerblad

  • 8 uur opladen

  • 1 accessoire

Bewegend scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Bewegend scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat.

Parelvormige trimmeruiteinden ter bescherming tegen krassen

Parelvormige trimmeruiteinden ter bescherming tegen krassen

De parelvormige trimmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt en krassen voorkomt.

Eerste epileerapparaat met S-vormige handgreep

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612378

Recensies

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4.3

van 5

253

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

2

12/07/2023

Nederland

Nederland

Geweldig elektrisch scheerapparaat.

Mijn ervaring me de SatinShave Advanced is zeer positief omdat ik altijd scheerde met een mesje en altijd problemen met mijn huid kreeg ben ik heel erg blij dat ik deze shaver heb gevonden, gekocht en uit geprobeerd. Hij is gemakkelijk in gebruik, glijd soepel over je huid en scheert perfect. En het belangrijkste is, ik kreeg geen problemen met mijn huid, dus mijn grootste wens is waar geworden.

Voordelen

Gemakkelijk in gebruik, goed schoon te maken en lekker onder de douche te gebruiken.

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

06/01/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijn apparaat

Deze ladyshave doet gewoon wat ie moet doen. Echt een fijn apparaat.

Voordelen

Ligt lekker in de hand. Geen geïrriteerde huid na gebruik.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

17/02/2021

Nederland

Nederland

Zeer gebruiksvriendelijke ladyshave!

Ontzettend fijne ladyshave! Houdt ook fijn vast en werkt prettig. Na 1,5jr is bij mij nu het scheermesje kapot (zit een gaatje in, waardoor het krast op de huid), maar is gewoon slijtage door gebruik. Heel fijn dat de scheermesjes dan ook als los onderdeel te verkrijgen zijn!

Voordelen

Heel fijn in gebruik!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

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