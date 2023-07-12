Ik heb best zware beharing en vorig jaar een best dure ladyshave gekocht en die bracht absoluut niet wat ik er van verwachtte en nu deze wat een verschil ! Zelfs als ik de volgende dag bij wil werken ( want ja zo hard groeit het bij mij ) dan pakt hij ook de kleine haartjes mee. En wat ook zo fijn is dat ik hem zowel droog als onder de douche kan gebruiken ! Voor mij geen andere meer