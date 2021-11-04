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Alle series

  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
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  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
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  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging
  • Zacht en glanzend haar door goede verzorging

Niet meer leverbaar

StraightCare EssentialThermoProtect-stijltang

BHS377/00

4.7
| (51) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Zacht en glanzend haar door goede verzorging
Speciaal ontworpen voor eenvoudig en snel stylen, met lange platen met keratine en tien temperatuurinstellingen. Uw haar wordt beschermd tegen oververhitting dankzij ThermoProtect-technologie.
Bekijk alle voordelen

Zacht en glanzend haar door goede verzorging

  • ThermoProtect-technologie

  • Platen met keratine

  • 10 temperatuurstanden

ThermoProtect-technologie

ThermoProtect-technologie

ThermoProtect-technologie verdeelt de warmte gelijkmatig over de platen, waardoor oververhitting wordt voorkomen en je haar wordt beschermd.

Keramische platen met keratine voor soepel glijden en glanzend haar

Keramische platen met keratine voor soepel glijden en glanzend haar

De keramische platen met keratine glijden soepel over het haar, voor snel en gemakkelijk stylen.

Temperatuurbereik van 160 °C tot 230 °C

Temperatuurbereik van 160 °C tot 230 °C

Kies een temperatuur tussen 160 °C en 230 °C voor een langdurig resultaat en een zo klein mogelijke kans op beschadiging van het haar.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.7

van 5

51

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2

04/11/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne stijltang..vlug op temperatuur.

Voor een goede prijs een fijne stijltang, handig ophanglusje

Voordelen

Vlug op temperatuur.

Nadelen

Het kleine aan/uit knopje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS377/00 ThermoProtect-stijltang

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS377/00 ThermoProtect-stijltang

20/04/2022

Deutschland

Deutschland

Super

Sieht sehr hochwertig aus und glättet selbst locken ohne Probleme. Durch die verschiedenen Stufen kann man schnell und problemlos den Hitzegrad wählen. Bin wirklich sehr begeistert und kann es nur empfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter

15/06/2022

France

France

Incroyable !

Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.

Nadelen

Aucun

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect

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