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Niet meer leverbaar
Krachtige prestaties, ultieme glans
De Philips DryCare Pro AC-föhn heeft een nieuwe AC-motor die een luchtsnelheid tot 105 km/u bereikt voor snelle en professionele resultaten. Met 4x meer ionen dan andere Philips-modellen is het resultaat prachtig, glanzender haar.
2300 W
AC-motor
105 km/u
Geef je haar een extra boost met ionenconditioning. Deze föhn levert ruim 4 keer zoveel negatief geladen ionen als andere föhns van Philips. Het resultaat is perfect glanzend, pluisvrij haar. Geef je haar glans!
De opening van 7 mm van het mondstuk focust de luchtstroom voor nauwkeurige styling van specifieke gebieden. Het ideale hulpmiddel bij het borstelen tijdens het drogen en stylen.
De Cold Shot-knop is een onmisbare professionele functie. Je kunt de knop vastzetten zodat je deze niet constant ingedrukt hoeft te houden. Deze functie zorgt voor een intense stroom koude lucht om het haar te fixeren na het stylen.
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4.5
van 5
123
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Ellen25
25/08/2015
Nederland
Verassende zuigkracht, gebruiksvriendelijk design
Bij het uitpakken van dit product was ik meteen verrast over de 'zware' kwaliteit. De een zal dit minder fijn vinden, persoonlijk vind ik het wel fijn als het degelijk aanvult. Bij het bekijken van het product zag de bediening er ook zeer gemakkelijk uit en vanuit daar heb ik de fohn maar meteen geprobeerd. Het eerste wat opviel was de enorme kracht die uit de fohn kwam. Waar ik normaal +- 10 minuten nodig had om mijn haar droog te krijgen (half lang) was ik nu binnen 2 minuten klaar. Dankzij de drie warmte en blaas-standen kon ik ook mijn haar meteen goed in model krijgen. Al met al ben ik zeer tevreden en is de prijs/kwaliteit verhouding erg goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Joy88
22/08/2015
Nederland
Werkt super!
Een aanrader voor alle dames met heel erg lang haar. Eindelijk een fohn die zijn werk snel doet. Hij heeft diverse standen en is ideaal om je haar mee in model te brengen. Normaal pluist mijn haar altijd of word het statisch. Geen last van met deze topper! Ik zou hem iedereen aanraden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
SoezieQ
02/08/2015
Nederland
Wat een geweldige föhn!
Eindelijk een föhn die mijn dikke bos haar goed en snel droog föhnt! Daar waar ik met andere föhns zeker wel 20 minuten bezig was om alles goed droog te krijgen, ben ik nu in hooguit 10 minuten klaar, en dan reken ik nog ruim. Ik vind het persoonlijk ook fijn dat het een iets zwaardere föhn is, je voelt de power en de kwaliteit zonder dat het te zwaar is om vast te houden. Ik ben fan!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
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