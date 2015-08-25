Wat een geweldige föhn. In de doos zit de föhn een defuser en een concentrator. De föhn was goed (niet stevig) verpakt. Voor mij is het belangrijk dat mijn haar de hele dag goed blijft zitten. Ik heb mijn haar knal rood geverft. Door te föhnen kan de kleur lelijk worden. Dit is toch wel belangrijk voor mij dat dit niet gebeurt. De föhn maakt het waar. Mooi volume in mijn haar gefohned vanmorgen en het zit nog steeds super. Daarnaast glanst mijn haar ook super. Het ziet er goed verzorgd uit. Ik vind de föhn er mooi uit zien. Wel een beetje zwaar. Maar dat went vanzelf. Daarnaast xou ik toch ook wel een langer snoer willen. Ik ben erg tevreden over de koelstand en de temparture setting is echt top. Goede temperatuur en droogt snel. Daarnaast zit er een zeer krachtige motor in. 95km/u. Ik merk het wel. Mijn haar is zeker sneller droog. Kortom een super föhn. Doet wat het moet doen. Ziet er stevig uit en voelt ook stevig. Maakt je haar snel droog en dat pluisvrij. Zeker een aanrader en voor dit geld.. Echt top