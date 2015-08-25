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Niet meer leverbaar

DryCarePro-föhn

BHD177/00

4.5

| (123) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan

Krachtige prestaties, ultieme glans

De Philips DryCare Pro AC-föhn heeft een nieuwe AC-motor die een luchtsnelheid tot 105 km/u bereikt voor snelle en professionele resultaten. Met 4x meer ionen dan andere Philips-modellen is het resultaat prachtig, glanzender haar.

Bekijk alle voordelen

met 4x meer ionen

Krachtige prestaties, ultieme glans

  • 2300 W

  • AC-motor

  • 105 km/u

4x meer ionen voor extra glans

4x meer ionen voor extra glans

Geef je haar een extra boost met ionenconditioning. Deze föhn levert ruim 4 keer zoveel negatief geladen ionen als andere föhns van Philips. Het resultaat is perfect glanzend, pluisvrij haar. Geef je haar glans!

Stylingcompressor van 7 mm voor perfecte stylingresultaten

Stylingcompressor van 7 mm voor perfecte stylingresultaten

De opening van 7 mm van het mondstuk focust de luchtstroom voor nauwkeurige styling van specifieke gebieden. Het ideale hulpmiddel bij het borstelen tijdens het drogen en stylen.

Druk op de Cold Shot-knop om je kapsel te fixeren

Druk op de Cold Shot-knop om je kapsel te fixeren

De Cold Shot-knop is een onmisbare professionele functie. Je kunt de knop vastzetten zodat je deze niet constant ingedrukt hoeft te houden. Deze functie zorgt voor een intense stroom koude lucht om het haar te fixeren na het stylen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

123

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

25/08/2015

Nederland

Nederland

Verassende zuigkracht, gebruiksvriendelijk design

Bij het uitpakken van dit product was ik meteen verrast over de 'zware' kwaliteit. De een zal dit minder fijn vinden, persoonlijk vind ik het wel fijn als het degelijk aanvult. Bij het bekijken van het product zag de bediening er ook zeer gemakkelijk uit en vanuit daar heb ik de fohn maar meteen geprobeerd. Het eerste wat opviel was de enorme kracht die uit de fohn kwam. Waar ik normaal +- 10 minuten nodig had om mijn haar droog te krijgen (half lang) was ik nu binnen 2 minuten klaar. Dankzij de drie warmte en blaas-standen kon ik ook mijn haar meteen goed in model krijgen. Al met al ben ik zeer tevreden en is de prijs/kwaliteit verhouding erg goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

22/08/2015

Nederland

Nederland

Werkt super!

Een aanrader voor alle dames met heel erg lang haar. Eindelijk een fohn die zijn werk snel doet. Hij heeft diverse standen en is ideaal om je haar mee in model te brengen. Normaal pluist mijn haar altijd of word het statisch. Geen last van met deze topper! Ik zou hem iedereen aanraden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

02/08/2015

Nederland

Nederland

Wat een geweldige föhn!

Eindelijk een föhn die mijn dikke bos haar goed en snel droog föhnt! Daar waar ik met andere föhns zeker wel 20 minuten bezig was om alles goed droog te krijgen, ben ik nu in hooguit 10 minuten klaar, en dan reken ik nog ruim. Ik vind het persoonlijk ook fijn dat het een iets zwaardere föhn is, je voelt de power en de kwaliteit zonder dat het te zwaar is om vast te houden. Ik ben fan!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

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