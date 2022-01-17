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  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
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  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
  • Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen

Niet meer leverbaar

EssentialFöhn

BHD006/00

4.2
| (49) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen
De Philips Essential-föhn droogt krachtig met 1600 W en houdt je haar in topconditie met de ThermoProtect-temperatuurinstelling. Het compacte ontwerp met inklapbare handgreep is de perfecte keuze, waar je ook naartoe gaat.
Bekijk alle voordelen

Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen

  • 1600 W

  • ThermoProtect-stand

  • Opvouwbare handgreep

  • Universeel voltage

1600 W droogkracht

1600 W droogkracht

Deze föhn van 1600 W creëert een optimale luchtstroom voor prachtige resultaten, elke dag weer.

ThermoProtect-temperatuurinstelling

ThermoProtect-temperatuurinstelling

De ThermoProtect-temperatuurinstelling biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Inklapbare handgreep voor eenvoudig opbergen

Inklapbare handgreep voor eenvoudig opbergen

Deze föhn met inklapbare handgreep heeft een compact design, waardoor je hem eenvoudig kunt wegstoppen, opbergen en meenemen, waar je ook naartoe gaat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

49

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

2

17/01/2022

Nederland

Nederland

Geweldige Fohn

Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

30/06/2017

Nederland

Nederland

Goede/mooie fohn

De bedieningsknop is simpel. Met het hoger zetten van de (ventilator) standen wordt de temperatuur ook hoger. Bij (Cool shot) koele lucht is de lucht toch nog warm/lauw.

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

11/01/2019

België

België

Heel goed product voor zijn compacte omvang

Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

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