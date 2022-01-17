Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
1600 W
ThermoProtect-stand
Opvouwbare handgreep
Universeel voltage
Deze föhn van 1600 W creëert een optimale luchtstroom voor prachtige resultaten, elke dag weer.
De ThermoProtect-temperatuurinstelling biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
Deze föhn met inklapbare handgreep heeft een compact design, waardoor je hem eenvoudig kunt wegstoppen, opbergen en meenemen, waar je ook naartoe gaat.
4.2
van 5
49
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Mima77
17/01/2022
Nederland
Geweldige Fohn
Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn
Era102
30/06/2017
Nederland
Goede/mooie fohn
De bedieningsknop is simpel. Met het hoger zetten van de (ventilator) standen wordt de temperatuur ook hoger. Bij (Cool shot) koele lucht is de lucht toch nog warm/lauw.
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn
Lynntje
11/01/2019
België
Onderdeel van promotie
Heel goed product voor zijn compacte omvang
Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn