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Niet meer leverbaar

Essential BHD004/00 Hair Dryer

BHD004/00

4.2

| (49) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan

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4.2

van 5

49

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

2

17/01/2022

Nederland

Nederland

Geweldige Fohn

Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

Datum gebruik 2020-01-17

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

Datum gebruik 2020-01-17

30/06/2017

Nederland

Nederland

Goede/mooie fohn

De bedieningsknop is simpel. Met het hoger zetten van de (ventilator) standen wordt de temperatuur ook hoger. Bij (Cool shot) koele lucht is de lucht toch nog warm/lauw.

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

11/01/2019

België

België

Heel goed product voor zijn compacte omvang

Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD002/00 Föhn

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