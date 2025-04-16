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Niet meer leverbaar
1200 W
Compact
De föhn heeft een inklapbare handgreep, waardoor hij klein en compact is. Je kunt hem eenvoudig in de kleinste ruimten opbergen en praktisch overal mee naartoe nemen.
Deze föhn van 1200 W creëert het optimale niveau van luchtstroming en milde droogkracht voor prachtige resultaten, elke dag weer.
Deze compacte föhn heeft 3 vooraf ingestelde temperaturen en snelheidsstanden voor koel, verzorgend of snel drogen.
4.5
van 5
21
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
brasilcasalinga
16/04/2025
Italia
Geverifieerde koper
piccolo ma potente
piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .
Voordelen
comodo , potente, piccolino
Nadelen
spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Plingen
14/01/2021
Sverige
Onderdeel van promotie
Liten men fullgod funktion
När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.
Voordelen
Kompakt men stark
Nadelen
Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Laris03
22/12/2020
Sverige
Onderdeel van promotie
Smidig och BRA hårfön
Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!
Voordelen
Kompakt, liten, stark fön, bra pris
Nadelen
Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EssentialCare BHC010/10 Hårtork