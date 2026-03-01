Krullen en golven, de hele dag lang

Geniet van prachtige stijlen, van het ontbijt tot bedtijd, met onze unieke 360° Shaping-technologie. In tegenstelling tot veel andere stylers bevat onze styler de hete lucht binnen zijn wanden, waardoor het haar zowel van binnen als van buiten verwarmd kan worden. Dit is onze formule om tot 12 uur lang krullen of golven te creëren*.