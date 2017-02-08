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StyleCare BHB869/00 Sublime Ends Curler

BHB869/00

1

| (1) Beoordeling

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Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
2

08/02/2017

Italia

Italia

Insoddisfatta

Fiduciosa del marchio Philips con cui mi sono sempre trovata bene, ho acquistato questo prodotto per capelli. Mi sono trovata male, non arriccia affatto ed è poco maneggevole. La piega dura poco, nel giro di un'ora sono tornata liscia. Che delusione!

Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends

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