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BHB869/00
1.0
van 5
1
Beoordeling
annaprimavera
08/02/2017
Italia
Insoddisfatta
Fiduciosa del marchio Philips con cui mi sono sempre trovata bene, ho acquistato questo prodotto per capelli. Mi sono trovata male, non arriccia affatto ed è poco maneggevole. La piega dura poco, nel giro di un'ora sono tornata liscia. Che delusione!
Deze review is gemaakt voor StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
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