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Niet meer leverbaar
Instelbare kammen, 3 - 11 mm
Contourvolgend 2D-scheerapparaat
70 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Nu kunt u vol vertrouwen overal onder de hals trimmen en scheren met één apparaat. Gebruik de Philips Bodygroom 7000 trimmer en scheerhoofd voor het hele lichaam om met één hulpstuk te trimmen voor een gelijkmatig resultaat op uw rug, schouders, borst, buik, oksels, armen, schaamstreek en benen.
Dankzij het scheerhoofd dat in 2 richtingen draaibaar is, volgt dit verstelbare scheerapparaat en trimmer voor het hele lichaam iedere contour van uw lichaam voor uw gladste resultaat ooit.
De geïntegreerde trimmer met instelbare kam biedt meer vermogen om zelfs het dikste haar te knippen. Zorg voor een natuurlijke look of een beter resultaat dankzij een in lengte verstelbare kam met een lengte van 5 mm en trimlengten van 3 tot 11 mm.
Prijzen
4.2
van 5
462
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Bart Poelman
14/01/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Bodygroom 7000 serie
Goed apparaat, doet wat het moet doen. Baart scheren, hoofdhaar scheren, schaamhaar scheren. Geen wondjes en een goede accu. Makkelijk schoon te maken.
Voordelen
Makkelijk in gebruik.
Nadelen
Bescherm kapje op de scheerkop ontbreekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Philips Freak
06/09/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect Glad
Met enig huivering plaatste ik het apparaat op de te verwijderen haren. Enn……. super, pijnloos en glad. Top apparaat.
Voordelen
pijnloos en super glad
Nadelen
nog niet ontdekt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Jan Gemak
21/04/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Intieme delen nog nooit zo makkelijk te scheren
Scheert uitstekend en onder de kraan af te spoelen
Voordelen
Gemak
Nadelen
Te groot
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.