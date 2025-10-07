Soms is eenvoud en gebruiksgemak precies genoeg en wat je zoekt. Deze bodygroomer is dat voor mij. Het is een eenvoudig, stevig en goed werkend apparaat. Door de opzetstukken en ook het gebruik zonder deze opzetstukken kun je overal het perfecte resultaat bereiken. Ik vond het een voordeel dat hij waterbestendig is waardoor hij makkelijk reinigbaar is na gebruik. Kortom een echte aanrader !