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Niet meer leverbaar

Bodygroom series 3000 BG2026/15 Showerproof body groomer

BG2026/15

4.1

| (749) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

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4.1

van 5

749

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

01/09/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Groomy cutter

Ben erg tevreden aangeschaft voor body en intieme delen en doet het goed de duur van de accu weer ik nog niet daar heb ik de groomer te kort voor

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3475/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Datum gebruik 2026-08-15

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3475/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Datum gebruik 2026-08-15

07/08/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

scheert makkelijk en glad

Werkt top gaat makkelijk je hoeft niet na te denken over snijwondjes want dat kan niet en scheert ook mooi glad

Voordelen

Scheert glad en snel

Nadelen

heb ik eigenlijk nog niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Datum gebruik 2026-07-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Datum gebruik 2026-07-07

07/10/2025

Nederland

Nederland

very smooth, top product!

Top product! close results on the skin. Going slow and steady gave me the results I wanted

Voordelen

close shave on the body, comfy

Nadelen

not much

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Datum gebruik 2025-09-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Datum gebruik 2025-09-07

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