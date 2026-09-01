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Niet meer leverbaar
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4.1
van 5
749
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Vogel68
01/09/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Groomy cutter
Ben erg tevreden aangeschaft voor body en intieme delen en doet het goed de duur van de accu weer ik nog niet daar heb ik de groomer te kort voor
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3475/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Datum gebruik 2026-08-15
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3475/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Datum gebruik 2026-08-15
Klaasennn
07/08/2026
Nederland
Geverifieerde koper
scheert makkelijk en glad
Werkt top gaat makkelijk je hoeft niet na te denken over snijwondjes want dat kan niet en scheert ook mooi glad
Voordelen
Scheert glad en snel
Nadelen
heb ik eigenlijk nog niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Datum gebruik 2026-07-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer BG3485/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Datum gebruik 2026-07-07
Evert Jan
07/10/2025
Nederland
very smooth, top product!
Top product! close results on the skin. Going slow and steady gave me the results I wanted
Voordelen
close shave on the body, comfy
Nadelen
not much
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Datum gebruik 2025-09-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Datum gebruik 2025-09-07