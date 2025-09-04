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Bodygroom series 3000 BG2026/15 Showerproof body groomer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
BG2026/15
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Kan ik mijn Philips-groomer gebruiken als deze is aangesloten op het stopcontact?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Mijn nieuwe Philips-baardtrimmer of -scheerapparaat kan niet worden ingeschakeld
De batterij van mijn Philips-groomer/tondeuse is snel leeg
Mijn Philips-trimmer trimt mijn haar ongelijkmatig