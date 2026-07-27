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  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
  • Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?

Baristina PlusEspressomachine

BAR500/00

Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?
Doe uw favoriete bonen erin, trek aan de handgreep en geniet van een ongelooflijke espresso. Baristina is gemaakt van roestvrij staal en combineert tijdloos design met perfecte precisie voor hete espresso of ijskoffie.
Bekijk alle voordelen

Probeer dan Baristina.

Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?

  • Versgemalen bonen voor het beste koffiearoma.

  • De drukpomp van 16 bar voor optimale smaakextractie.

  • Baristina maalt, stampt en zet automatisch.

  • Espresso. Lungo. IJskoffie. Extra intens.

  • Makkelijk schoonmaken, geen onhandige verborgen compartimenten.

Vers is het beste.

Vers is het beste.

Versgemalen bonen geven u het beste koffiearoma.

Echte espresso, heel gemakkelijk.

Echte espresso, heel gemakkelijk.

De drukpomp van 16 bar laat de volle smaak van uw bonen vrijkomen.

Trek. Zet. Geniet.

Trek. Zet. Geniet.

Trek aan de hendel en laat Baristina de rest doen.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Energielabel A+ volgens Zwitserse energie-efficiëntienormen