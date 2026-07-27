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Refurbishment
BAR311/00R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Melkwit
Ingesteld op de ideale temperatuur en snelheid voor het creëren van ultiem stijf, fijn melkschuim.
Stel de temperatuur in op warm of koud en beheers elke koffiestijl, van latte macchiato tot ijskoffie.
Creëert het best mogelijke schuim met verschillende soorten melk en plantaardige alternatieven.