ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk
  • Perfect opgeschuimde melk

Refurbishment

BaristinaMelkopschuimer - refurbished

BAR311/00R1

Perfect opgeschuimde melk
Onze speciale Baristina melkopschuimer klopt warme en koude melk op in enkele seconden, waardoor het eenvoudig is om elke gewenste koffiestijl te perfectioneren – gemakkelijk in gebruik en bovendien super eenvoudig schoon te maken.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Werkt met warme en koude melk, zowel zuivel als plantaardig

Perfect opgeschuimde melk

  • Melkwit

Voor fijn melkschuim

Voor fijn melkschuim

Ingesteld op de ideale temperatuur en snelheid voor het creëren van ultiem stijf, fijn melkschuim.

Warm of koud

Warm of koud

Stel de temperatuur in op warm of koud en beheers elke koffiestijl, van latte macchiato tot ijskoffie.

Elke soort melk, elke keer weer

Elke soort melk, elke keer weer

Creëert het best mogelijke schuim met verschillende soorten melk en plantaardige alternatieven.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen