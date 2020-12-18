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Niet meer leverbaar
Super Lift & Cut
Flexibele scheerhoofden
Aquatec-afdichting voor comfortabel droog scheren en verfrissend nat scheren. Geschikt voor gebruik met scheergel of -schuim voor nog meer comfort, zelfs onder de douche.
Afgeronde, wrijvingsarme scheerhoofden passen zich aan de rondingen van uw gezicht aan en beperken beschadiging van uw huid.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat van Philips tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier af voor een glad scheerresultaat.
4.0
van 5
1383
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Behanger
18/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Philips gouwe ouwe
Er is weinig veranderd. Precies zo’n scheerapparaat had ik al eerder. Hij ligt prettig in de hand en hij scheert fantastisch.
Voordelen
Goed scheren
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT750/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT750/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
06/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
lekker glad
Ook op een gevoelige huid een glad super resultaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT886/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT886/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Edmundo
20/10/2019
Nederland
Scheert superglad.
Heb enkele oudere scheerapparaten daar ik Philips al 30 jaar gebruik. Een van mijn vorige was de HQ8894 wat een heel goed apparaat was. Scheerde heel goed en glad maar was aan vervanging toe. Ging van een HQ8894 naar een S9000 wat een compleet miskoop was. De S9000 scheert helemaal niet glad, zelfs na 6 keer overheen. En nog duur ook. Ben daarom naar een andere gaan zoeken en op vakantie in het buitenland de AT940 aangeschaft wat een goede koop bleek te zijn. Aangezien het niet makkelijk is om een goed scheerapparaat te vinden, heb ik er meteen nog 2 van dezelfde gekocht. 1 van de AT940 viel jammergenoeg op de vloer en maakt een raar geluid tijdens het scheren. Heb momenteel daarom alleen nog maar 2 werkende AT940 en 1 duurdere uit de S9**** serie wat een echte miskoop was. Philips zou er goed aan doen om een lift and cut mesje voor de S9*** te ontwikkelen. AT 940 is een goed apparaat. Raad het zeer zeker aan mocht je ,net als ik, een stevige baardgroei hebben en je het ergens in het buitenland nog op de kop kan tikken.
Voordelen
Scheert superglad,
Nadelen
Gevoelig apparaat.
Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT940/20 Wet and dry electric shaver
Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT940/20 Wet and dry electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.