Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • Eén slim apparaat. Vier seizoenen comfort. Eén slim apparaat. Vier seizoenen comfort. Eén slim apparaat. Vier seizoenen comfort.

      Air Performer 9000-serie 4-in-1 Luchtreiniger, Fan, Verwarmer & Bevochtiger

      AMF970/10

      • Reviews Reviews

      Eén slim apparaat. Vier seizoenen comfort.

      Ons eerste 4-in-1 apparaat dat de lucht reinigt en bevochtigt, en u verwarmt of koelt wanneer nodig. Het apparaat past zijn krachtige prestaties automatisch aan om uw lucht het hele jaar door schoon en comfortabel te houden.

      Bekijk alle voordelen

      Alle Luchtzuiveraar weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Air Performer 9000-serie
      - {discount-value}

      Air Performer 9000-serie

      4-in-1 Luchtreiniger, Fan, Verwarmer & Bevochtiger

      totaal

      recurring payment

      Eén slim apparaat. Vier seizoenen comfort.

      Reinigt, bevochtigt, verwarmt en koelt u

      • Reinigt met krachtige 185 m3/u filtratie
      • Koelt u af met een aangename luchtstroom
      • Snelle verwarming binnen 3 seconden
      • Hygiënische bevochtiging met NanoCloud-technologie
      Comfort voor elk seizoen. Alles in één apparaat.

      Comfort voor elk seizoen. Alles in één apparaat.

      Ons eerste 4-in-1 apparaat dat de lucht reinigt en bevochtigt, en u verwarmt of afkoelt. Kies de beste modus voor uw behoeften en laat het apparaat de rest doen. Klimaatbeheersing, eenvoudig gemaakt.

      Grondige luchtzuivering van ruimtes tot 48 m2

      Grondige luchtzuivering van ruimtes tot 48 m2

      Met krachtige filtratie van 185 m3/u (CADR) (1) kan het apparaat eenvoudig ruimtes tot 48 m2 reinigen en een kamer van 20 m2 in minder dan 16 minuten zuiveren (2). Het apparaat reinigt de lucht in alle modi, terwijl de zuiveringsmodus automatisch de luchtkwaliteit detecteert en de luchtstroom daarop aanpast.

      In ventilatormodus geniet u van een krachtige luchtstroom die u afkoelt

      In ventilatormodus geniet u van een krachtige luchtstroom die u afkoelt

      Het apparaat levert een krachtige luchtstroom tot 1470 m3/u, terwijl het bladloze ontwerp zorgt voor een soepele, constante stroom. Voor persoonlijk comfort kunt u kiezen uit 10 ventilatorsnelheden die bij uw behoeften passen.

      In verwarmingsmodus ervaart u directe warmte

      In verwarmingsmodus ervaart u directe warmte

      Het apparaat biedt onmiddellijke warmte in slechts 3 seconden met instelbaar vermogen tot 2200W. Stel uw automatische doeltemperatuur in van 1-37 °C of pas uw warmte aan met 10 verwarmingssnelheden (alleen via app). (3)

      Hygiënische bevochtiging met NanoCloud-technologie

      Hygiënische bevochtiging met NanoCloud-technologie

      Geniet van hygiënische bevochtiging tot 380 ml/u met NanoCloud-technologie. De ultrafijne nevel verspreidt tot 99,9% minder bacteriën dan ultrasone bevochtigers (4,5). Wanneer het waterreservoir vol is, bevochtigt het apparaat in alle modi. In de bevochtigingsmodus kunt u uw gewenste vochtigheidsniveau instellen tussen 30-70%.

      Slaapmodus met uiterst stille werking

      Slaapmodus met uiterst stille werking

      In slaapmodus is het apparaat stiller dan een fluistering met slechts 21 dB(A) geluidsniveau (6). De lichtsensor detecteert wanneer de kamer donker is en schakelt automatisch de lichten uit om verstoring te minimaliseren.

      3-lagig HEPA-filter vangt 99,97% van de ultrafijne deeltjes op

      3-lagig HEPA-filter vangt 99,97% van de ultrafijne deeltjes op

      3-laags filtratie bestaande uit een voorfilter, HEPA NanoProtect en actieve koolstof vangt 99,97% van de deeltjes zo klein als 0,003 micron (7) — kleiner dan het kleinste bekende virus!

      Verwijdert allergenen, bacteriën, virussen, geuren en gassen

      Verwijdert allergenen, bacteriën, virussen, geuren en gassen

      Adem gemakkelijker met continue luchtzuivering in alle modi, die 99,99% van allergenen, 99,9% van virussen en bacteriën in de lucht verwijdert, en schadelijke gassen en geuren vermindert - veilig, zonder ionen, chemicaliën of ozonuitstoot. (8-11)

      Detecteert intelligent de luchtkwaliteit binnenshuis en past zich daarop aan

      Detecteert intelligent de luchtkwaliteit binnenshuis en past zich daarop aan

      Slimme AeraSense-sensoren scannen voortdurend de lucht en rapporteren in realtime, reageren onmiddellijk op veranderingen in vervuiling, temperatuur of vochtigheid om uw luchtkwaliteit te verbeteren.

      Bedien uw apparaat via de afstandsbediening of met de Air+ app

      Bedien uw apparaat via de afstandsbediening of met de Air+ app

      Gebruik eenvoudig de afstandsbediening om uw apparaat te bedienen. Voor extra functionaliteiten en luchtkwaliteitsmonitoring koppelt u het apparaat aan de Air+ app. Voor handsfree gemak gebruikt u spraakopdrachten met Google Assistant of Alexa.

      Brede 350° luchtstroom dekking

      Brede 350° luchtstroom dekking

      Brede 350° rotatie verspreidt de lucht gelijkmatig door de hele kamer en biedt comfort voor iedereen, ongeacht waar u zich bevindt.

      Ontworpen voor eenvoudig onderhoud

      Ontworpen voor eenvoudig onderhoud

      Originele filters en bevochtigingsfilters zijn ontworpen voor langdurige prestaties - tot 36 maanden voor de filters en 6 maanden voor het bevochtigingsfilter - voor minimale moeite en kosten. Het apparaat berekent de levensduur van het filter en waarschuwt u wanneer vervanging nodig is. (12)

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Producttype
        4-in-1 luchtreiniger, ventilator, verwarming en luchtbevochtiger
        Technologie
        HEPA NanoProtect, AeraSense-sensoren
        Kleur
        Houtskoolgrijs + asgoud
        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Internetverbinding
        Ja
        Wi-Fi-bereik
        2,4 GHz
        Spraakbediening
        Ja
        Capaciteit waterreservoir
        2,6 l

      • Technische specificaties

        Maximaal vermogen
        2200 W (verwarming)
        Luchtkwaliteitssensoren
        PM2,5, gas, allergenen, temperatuur, luchtvochtigheid
        Min. geluidsniveau
        21 dB(A)
        Max. geluidsniveau
        48 dB(A)

      • Prestaties

        CADR (Clean air delivery rate) (deeltjes, GB/T)
        185 m³/u (GB/T)
        Filterlagen
        HEPA-filter, actievekoolstoffilter en voorfilter
        Filtratie van deeltjes
        99,97% tot 0,003 micron
        Bevochtigingsgraad
        380 ml/u
        Maximale grootte van ruimte
        48 m²
        Luchtstroom ventilator
        1470 m³/u

      • Gebruiksgemak

        Afstandsbediening
        Ja
        Oscillatie
        Tot 350°
        Snoerlengte
        1,8 m
        Planner
        Ja (in app)
        Automatische modus
        Ja
        Slaapmodus
        Ja
        Snelheidsstanden
        Ja (10 niveaus)
        Luchtkwaliteitsfeedback
        Kleur, numeriek
        Interface
        Digitaal

      • Veiligheidsvoorziening

        Kinderslot
        Ja

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van het product
        36,0 cm
        Breedte van het product
        36,0 cm
        Hoogte van het product
        106,4 cm
        Gewicht van het product
        8,86 kg
        Lengte van de verpakking
        32,5 cm
        Breedte van de verpakking
        32,5 cm
        Hoogte van de verpakking
        111,5 cm
        Gewicht van de verpakking
        12,5 kg

      • Energie-efficiëntie

        Energieverbruik in stand-by
        <2 W
        Voltage
        220-240 V
        Frequentie
        50/60 Hz

      • Onderhoud

        Garantie
        2 jaar

      • Compatibiliteit

        Meegeleverde accessoires 1
        FYM970/30 – 3 jaar
        Meegeleverde accessoires 2
        FYM971/00 – 6 maanden

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • (1) CADR is getest door een gecertificeerd onafhankelijk laboratorium, volgens GB/T18801-2022.
      • (2) Berekend volgens NRCC-54013 standaard.
      • (3) Weergegeven temperatuur kan verschillen van de kamertemperatuur; het geeft de temperatuur rond het apparaat weer.
      • (4) Getest door CVC volgens GB/T 23332-2018. Begintemperatuur van 23±2 °C en relatieve luchtvochtigheid van 30±2% RH.
      • (5) Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigingsmodules zonder aanvullende technologie om verspreiding van bacteriën te verminderen, zoals getest door een onafhankelijk laboratorium.
      • (6) Geluidsdruk, IEC 60704.
      • (7) Van de lucht die door het filter gaat, getest volgens DIN71460 met NaCl aerosol 0,003um en 0,3um, iUTA instituut.
      • (8) Van de lucht die door het filter gaat, getest met huisstofmijt, berkenpollen en katallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI instituut.
      • (9) Microbiële reductietest door extern lab, met influenza (H1N1) in 30m3 testkamer, met turbomodus gedurende 1 uur.
      • (10) Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, 30m3 kamer, 1 uur, Turbomodus, onafhankelijk laboratorium.
      • (11) Externe GMT-laboratoriumtest volgens GB/T 18801-2022 met TVOC, tolueen en NO2: 30 m3 kamer, Turbomodus gedurende 1 uur.
      • (12) Berekend gemiddelde. Levensduur van filter is afhankelijk van luchtkwaliteit en gebruik.
      Terug naar boven

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      * Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.

      Snelkoppelingen

      Online store-ondersteuning
      Abonneer en bespaar
      Bestelling zoeken
      Over Philips
      Algemene voorwaarden
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.