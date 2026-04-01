Dit product komt in aanmerking voor btw-vrijstelling
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Comfort voor elk seizoen. Alles in één apparaat.
Ons eerste 4-in-1 apparaat dat de lucht reinigt en bevochtigt, en u verwarmt of afkoelt. Kies de beste modus voor uw behoeften en laat het apparaat de rest doen. Klimaatbeheersing, eenvoudig gemaakt.
Grondige luchtzuivering van ruimtes tot 48 m2
Met krachtige filtratie van 185 m3/u (CADR) (1) kan het apparaat eenvoudig ruimtes tot 48 m2 reinigen en een kamer van 20 m2 in minder dan 16 minuten zuiveren (2). Het apparaat reinigt de lucht in alle modi, terwijl de zuiveringsmodus automatisch de luchtkwaliteit detecteert en de luchtstroom daarop aanpast.
In ventilatormodus geniet u van een krachtige luchtstroom die u afkoelt
Het apparaat levert een krachtige luchtstroom tot 1470 m3/u, terwijl het bladloze ontwerp zorgt voor een soepele, constante stroom. Voor persoonlijk comfort kunt u kiezen uit 10 ventilatorsnelheden die bij uw behoeften passen.
In verwarmingsmodus ervaart u directe warmte
Het apparaat biedt onmiddellijke warmte in slechts 3 seconden met instelbaar vermogen tot 2200W. Stel uw automatische doeltemperatuur in van 1-37 °C of pas uw warmte aan met 10 verwarmingssnelheden (alleen via app). (3)
Hygiënische bevochtiging met NanoCloud-technologie
Geniet van hygiënische bevochtiging tot 380 ml/u met NanoCloud-technologie. De ultrafijne nevel verspreidt tot 99,9% minder bacteriën dan ultrasone bevochtigers (4,5). Wanneer het waterreservoir vol is, bevochtigt het apparaat in alle modi. In de bevochtigingsmodus kunt u uw gewenste vochtigheidsniveau instellen tussen 30-70%.
Slaapmodus met uiterst stille werking
In slaapmodus is het apparaat stiller dan een fluistering met slechts 21 dB(A) geluidsniveau (6). De lichtsensor detecteert wanneer de kamer donker is en schakelt automatisch de lichten uit om verstoring te minimaliseren.
3-lagig HEPA-filter vangt 99,97% van de ultrafijne deeltjes op
3-laags filtratie bestaande uit een voorfilter, HEPA NanoProtect en actieve koolstof vangt 99,97% van de deeltjes zo klein als 0,003 micron (7) — kleiner dan het kleinste bekende virus!
Verwijdert allergenen, bacteriën, virussen, geuren en gassen
Adem gemakkelijker met continue luchtzuivering in alle modi, die 99,99% van allergenen, 99,9% van virussen en bacteriën in de lucht verwijdert, en schadelijke gassen en geuren vermindert - veilig, zonder ionen, chemicaliën of ozonuitstoot. (8-11)
Detecteert intelligent de luchtkwaliteit binnenshuis en past zich daarop aan
Slimme AeraSense-sensoren scannen voortdurend de lucht en rapporteren in realtime, reageren onmiddellijk op veranderingen in vervuiling, temperatuur of vochtigheid om uw luchtkwaliteit te verbeteren.
Bedien uw apparaat via de afstandsbediening of met de Air+ app
Gebruik eenvoudig de afstandsbediening om uw apparaat te bedienen. Voor extra functionaliteiten en luchtkwaliteitsmonitoring koppelt u het apparaat aan de Air+ app. Voor handsfree gemak gebruikt u spraakopdrachten met Google Assistant of Alexa.
Brede 350° luchtstroom dekking
Brede 350° rotatie verspreidt de lucht gelijkmatig door de hele kamer en biedt comfort voor iedereen, ongeacht waar u zich bevindt.
Ontworpen voor eenvoudig onderhoud
Originele filters en bevochtigingsfilters zijn ontworpen voor langdurige prestaties - tot 36 maanden voor de filters en 6 maanden voor het bevochtigingsfilter - voor minimale moeite en kosten. Het apparaat berekent de levensduur van het filter en waarschuwt u wanneer vervanging nodig is. (12)
Technische specificaties
Algemene specificaties
Producttype
4-in-1 luchtreiniger, ventilator, verwarming en luchtbevochtiger
(1) CADR is getest door een gecertificeerd onafhankelijk laboratorium, volgens GB/T18801-2022.
(2) Berekend volgens NRCC-54013 standaard.
(3) Weergegeven temperatuur kan verschillen van de kamertemperatuur; het geeft de temperatuur rond het apparaat weer.
(4) Getest door CVC volgens GB/T 23332-2018. Begintemperatuur van 23±2 °C en relatieve luchtvochtigheid van 30±2% RH.
(5) Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigingsmodules zonder aanvullende technologie om verspreiding van bacteriën te verminderen, zoals getest door een onafhankelijk laboratorium.
(6) Geluidsdruk, IEC 60704.
(7) Van de lucht die door het filter gaat, getest volgens DIN71460 met NaCl aerosol 0,003um en 0,3um, iUTA instituut.
(8) Van de lucht die door het filter gaat, getest met huisstofmijt, berkenpollen en katallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI instituut.
(9) Microbiële reductietest door extern lab, met influenza (H1N1) in 30m3 testkamer, met turbomodus gedurende 1 uur.
(10) Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, 30m3 kamer, 1 uur, Turbomodus, onafhankelijk laboratorium.
(11) Externe GMT-laboratoriumtest volgens GB/T 18801-2022 met TVOC, tolueen en NO2: 30 m3 kamer, Turbomodus gedurende 1 uur.
(12) Berekend gemiddelde. Levensduur van filter is afhankelijk van luchtkwaliteit en gebruik