Langdurige werking tot wel 5 jaar

Het 6-traps luchtzuiveringssysteem werkt tot 5 jaar lang. Dankzij de unieke open structuur heeft het 3-traps Electro-clean-deeltjesfilter een continu hoge doorstroomsnelheid. Dit betekent dat het langer efficiënt deeltjes kan opvangen zonder dat het verstopt raakt. Het 2-traps zeolietfilter vangt gassen en geurtjes op. Deze worden vervolgens geoxideerd door de actieve zuurstof die er doorheen gaat, waardoor het zeolietfilter continu wordt verfrist.