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  • Altijd gezonde lucht

Niet meer leverbaar

Luchtzuiveraar voor woonkamers

AC4065

Altijd gezonde lucht
Deze luchtzuiveraar van Philips beschikt over een uniek 6-traps luchtzuiveringssysteem dat schadelijke deeltjes opvangt en neutraliseert. De slimme luchtkwaliteitregeling meet en regelt automatisch de luchtkwaliteit in huis.
Bekijk alle voordelen

met zelfreinigend 6-traps luchtzuiveringssysteem

Altijd gezonde lucht

  • Slimme sensor

  • 40 m2

Intelligente meting en regeling van de luchtkwaliteit

Intelligente meting en regeling van de luchtkwaliteit

De ingebouwde sensor meet de luchtkwaliteit in de kamer en selecteert automatisch de beste snelheidsstand om de best mogelijke luchtkwaliteit in de kamer te garanderen. Het tweekleurige display toont informatie over de werkelijke luchtkwaliteit. Het wordt rood als de luchtkwaliteit nog niet goed genoeg is en groen als de lucht weer fris en gezond is.

Zeolietfilter reinigt zichzelf met actieve zuurstof

Zeolietfilter reinigt zichzelf met actieve zuurstof

De actieve zuurstof, die wordt gegenereerd door de corona-deeltjesoplader, gaat door het zeolietfilter, waar de zuurstof de opgevangen gassen oxideert en onschadelijk maakt. Door dit proces wordt het zeolietfilter continu verfrist en gaat het jaren langer mee.

Langdurige werking tot wel 5 jaar

Langdurige werking tot wel 5 jaar

Het 6-traps luchtzuiveringssysteem werkt tot 5 jaar lang. Dankzij de unieke open structuur heeft het 3-traps Electro-clean-deeltjesfilter een continu hoge doorstroomsnelheid. Dit betekent dat het langer efficiënt deeltjes kan opvangen zonder dat het verstopt raakt. Het 2-traps zeolietfilter vangt gassen en geurtjes op. Deze worden vervolgens geoxideerd door de actieve zuurstof die er doorheen gaat, waardoor het zeolietfilter continu wordt verfrist.

Technische specificaties

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