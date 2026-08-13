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Niet meer leverbaar
AC4065
Slimme sensor
40 m2
De ingebouwde sensor meet de luchtkwaliteit in de kamer en selecteert automatisch de beste snelheidsstand om de best mogelijke luchtkwaliteit in de kamer te garanderen. Het tweekleurige display toont informatie over de werkelijke luchtkwaliteit. Het wordt rood als de luchtkwaliteit nog niet goed genoeg is en groen als de lucht weer fris en gezond is.
De actieve zuurstof, die wordt gegenereerd door de corona-deeltjesoplader, gaat door het zeolietfilter, waar de zuurstof de opgevangen gassen oxideert en onschadelijk maakt. Door dit proces wordt het zeolietfilter continu verfrist en gaat het jaren langer mee.
Het 6-traps luchtzuiveringssysteem werkt tot 5 jaar lang. Dankzij de unieke open structuur heeft het 3-traps Electro-clean-deeltjesfilter een continu hoge doorstroomsnelheid. Dit betekent dat het langer efficiënt deeltjes kan opvangen zonder dat het verstopt raakt. Het 2-traps zeolietfilter vangt gassen en geurtjes op. Deze worden vervolgens geoxideerd door de actieve zuurstof die er doorheen gaat, waardoor het zeolietfilter continu wordt verfrist.
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