Indrukwekkende kracht in een kleiner formaat

Kleiner formaat, snellere reiniging (1), dankzij het innovatieve design met dubbele ventilatoren. Dankzij het krachtige filtersysteem van 520 m³/u (CADR) kan het apparaat moeiteloos grote ruimtes tot wel 135 m² aan (2) en kan het een ruimte van 20 m² reinigen in slechts 6 minuten (3).