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Alle series

  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
  • Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.

Refurbishment

PureProtect 3200-serieSlimme luchtreiniger - refurbished

AC3220/10R1

Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.
Geniet thuis van schone, veilige lucht, nu nog 50% stiller. Ons design met dubbele ventilatoren biedt meer kracht in een compact formaat om zelfs grotere ruimten in slechts enkele minuten te reinigen. Dankzij het strakke design, lage energieverbruik en de bediening via een slimme app past het apparaat altijd in uw huis.
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Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Vangt effectief allergenen en verontreinigende stoffen op

Sterke zuiveringskracht. Ongelooflijk stil.

  • Zuivert de lucht in ruimten tot 135 m²

  • Clean Air Delivery Rate (CADR) 520 m³/u

  • HEPA-filter en actievekoolstoffilter

  • 50% stillere reiniging

Indrukwekkende kracht in een kleiner formaat

Indrukwekkende kracht in een kleiner formaat

Kleiner formaat, snellere reiniging (1), dankzij het innovatieve design met dubbele ventilatoren. Dankzij het krachtige filtersysteem van 520 m³/u (CADR) kan het apparaat moeiteloos grote ruimtes tot wel 135 m² aan (2) en kan het een ruimte van 20 m² reinigen in slechts 6 minuten (3).

3-laags HEPA-filtersysteem vangt 99,97% van de kleinste deeltjes op

3-laags HEPA-filtersysteem vangt 99,97% van de kleinste deeltjes op

3-laags filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (4) - kleiner dan zelfs het kleinste bekende virus!

Stil, zelfs op maximale kracht

Stil, zelfs op maximale kracht

Ervaar 50% minder geluid dankzij de SilentWings-technologie (1). Het design van de ventilatorbladen is geïnspireerd op de stille vliegtocht van uilen en zuivert stil, met slechts 15 dB(A). Zelfs op de maximumsnelheid is het apparaat stiller dan een rustig gesprek. (5)

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. (1) vergeleken met voorganger Philips AC3033 (CADR en geluid)

  2. (2) CADR getest volgens standaard GB/T18801-2022. Geschikt reinigingsgebied berekend volgens standaard NRCC-54013.

  3. (3) Berekend: ruimte van 48 m³, CADR van 520 m³/u

  4. (4) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest volgens DIN71460 met NaCl-aerosol van 0,003 µm en 0,3 µm, iUTA

  5. (5) Geluidsdruk, IEC 60704, bij 1,5 m. Normaal gesprek: 60 dB.

  6. (6) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met huisstofmijt, berkenpollen en kattenallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI-instituut

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschreven door J. Bousquet en ongeveer 50 andere belangrijke opinieleiders, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  8. (8) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door Airmid Healthgroup Ltd., in een testkamer van 28,5 m³ met deeltjes influenza (H1N1), met het apparaat in turbomodus gedurende 30 tot 40 minuten

  9. (9) Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur, laboratorium van een externe partij

  10. (10) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door Antimikrop, in een testkamer van 30 m³ met deeltjes SARS-CoV-2, met het apparaat in turbomodus gedurende 1 uur.

  11. (11) Getest in een extern laboratorium volgens GB/T 18801-2022 in een kamer met TVOS, tolueen en stikstofdioxide: kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur.

  12. (12) Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik.