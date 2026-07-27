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Refurbishment
AC3220/10R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Zuivert de lucht in ruimten tot 135 m²
Clean Air Delivery Rate (CADR) 520 m³/u
HEPA-filter en actievekoolstoffilter
50% stillere reiniging
Kleiner formaat, snellere reiniging (1), dankzij het innovatieve design met dubbele ventilatoren. Dankzij het krachtige filtersysteem van 520 m³/u (CADR) kan het apparaat moeiteloos grote ruimtes tot wel 135 m² aan (2) en kan het een ruimte van 20 m² reinigen in slechts 6 minuten (3).
3-laags filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (4) - kleiner dan zelfs het kleinste bekende virus!
Ervaar 50% minder geluid dankzij de SilentWings-technologie (1). Het design van de ventilatorbladen is geïnspireerd op de stille vliegtocht van uilen en zuivert stil, met slechts 15 dB(A). Zelfs op de maximumsnelheid is het apparaat stiller dan een rustig gesprek. (5)
(1) vergeleken met voorganger Philips AC3033 (CADR en geluid)
(2) CADR getest volgens standaard GB/T18801-2022. Geschikt reinigingsgebied berekend volgens standaard NRCC-54013.
(3) Berekend: ruimte van 48 m³, CADR van 520 m³/u
(4) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest volgens DIN71460 met NaCl-aerosol van 0,003 µm en 0,3 µm, iUTA
(5) Geluidsdruk, IEC 60704, bij 1,5 m. Normaal gesprek: 60 dB.
(6) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met huisstofmijt, berkenpollen en kattenallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI-instituut
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschreven door J. Bousquet en ongeveer 50 andere belangrijke opinieleiders, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door Airmid Healthgroup Ltd., in een testkamer van 28,5 m³ met deeltjes influenza (H1N1), met het apparaat in turbomodus gedurende 30 tot 40 minuten
(9) Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur, laboratorium van een externe partij
(10) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door Antimikrop, in een testkamer van 30 m³ met deeltjes SARS-CoV-2, met het apparaat in turbomodus gedurende 1 uur.
(11) Getest in een extern laboratorium volgens GB/T 18801-2022 in een kamer met TVOS, tolueen en stikstofdioxide: kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur.
(12) Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik.