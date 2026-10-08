[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik heb de Philips luchtreiniger aangeschaft, omdat ik een dreumes en een hond (met veeeeel haar) in huis heb. Ik vind het belangrijk dat de luchtkwaliteit in huis goed is voor de kleine meid. Met een hond die beweegt door huis des te meer. Er wordt in huis niet gerookt en ik gebruik ook geen kaarsjes, dus de normale en turbomodus is niet nodig. De luchtkwaliteit komt meestal niet hoger dan blauw-paars, tenzij mijn hond lekker actief is en heen en weer rent. Het apparaat slaat dan gelijk aan en doet zijn werk. Ik vind dat de luchtkwaliteit heel snel weer op peil is. Het filter is ook gemakkelijk te vervangen. Ik was wel in de veronderstelling dat de luchtreiniger werkte met een app, omdat er op de gebruiksaanwijzing een qr-code staat die je kunt scannen en je vervolgens leidt naar de applicatie. Het duurde even voordat ik besefte dat dit apparaat geen wifi-connectie heeft. Zelf vind ik dat niet nodig, maar kan me voorstellen dat er mensen zijn die het fijn vinden om het apparaat te bedienen met de telefoon. Ik heb het product mogen testen.