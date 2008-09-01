Complete informatieoplossing, klaar voor gebruik

Op uw kantoor-PC hebt u PowerPoint al geïnstalleerd, uw digitale camera beschikt over een PC-toepassing om foto's en video's te beheren in combinatie met uw Philips-scherm voor informatiesystemen uit de BDLx231Cx/00-serie. U hebt nu nog maar één extra item nodig om in uw winkel of op uw afdeling aan de slag te gaan met digitale informatiesystemen. Easy Advertiser is een compleet pakket bestaande uit een USB-stick van 1 GB, alle benodigde kabels, een steun en een Smartcard met high-tech elektronica om de inhoud op de USB af te spelen die u met het meegeleverde Easy Advertiser PC-programma hebt gemaakt. Installeer de kaart volgens de instructies in de gebruikershandleiding.