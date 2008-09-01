Gebruiksvriendelijke, afzonderlijk te gebruiken mediareclamekaart voor media-inhoud op onze professionele informatiemonitoren. Met deze kaart en EA Publisher kunt u eigen inhoud maken en dag en nacht diapresentaties en films vertonen.
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Kaarten voor openbare infosystemen
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Easy Advertiser
De perfecte besturing voor informatiesystemen
Easy Advertiser
Complete informatieoplossing, klaar voor gebruik
Op uw kantoor-PC hebt u PowerPoint al geïnstalleerd, uw digitale camera beschikt over een PC-toepassing om foto's en video's te beheren in combinatie met uw Philips-scherm voor informatiesystemen uit de BDLx231Cx/00-serie. U hebt nu nog maar één extra item nodig om in uw winkel of op uw afdeling aan de slag te gaan met digitale informatiesystemen. Easy Advertiser is een compleet pakket bestaande uit een USB-stick van 1 GB, alle benodigde kabels, een steun en een Smartcard met high-tech elektronica om de inhoud op de USB af te spelen die u met het meegeleverde Easy Advertiser PC-programma hebt gemaakt. Installeer de kaart volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
Gebruiksvriendelijke PC-toepassing voor inhoudsbeheer
Wanneer u zelf inhoud maakt voor reclame of bedrijfscommunicatie, wilt u natuurlijk standaardprogramma's gebruiken die u al hebt, in combinatie met een gebruiksvriendelijke publicatietoepassing. De Easy Advertiser Publisher is een Windows-programma dat MS PowerPoint-dia's, JPEG-foto's en films in MPEG-indeling kan importeren. Met het programma kunt u schema's maken om zelfs langer dan 24 uur de juiste inhoud op het juiste moment af te spelen. De cyclus is vrij eenvoudig: maak inhoud, importeer inhoud, plan inhoud, publiceer inhoud door deze op te slaan op een USB-apparaat voor massaopslag.
Voldoen aan RoHS-normen voor een beter milieu
Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.
Geen internetinstallatie en -verbinding vereist
Dit is een zelfstandig en eenvoudig te installeren product voor uw openbare informatie-activiteiten. Vergeet uw zorgen over abonnementen en andere installatieperikelen. Het product speelt de inhoud vanaf een USB-apparaat voor massaopslag af en daarvoor is geen internetverbinding nodig. U kunt inhoud op uw USB-apparaat opslaan middels de PC-toepassing die bij uw zakelijke PC of thuis-PC is meegeleverd. Sluit het apparaat aan op de kaart die in het scherm is geïnstalleerd en de inhoud wordt afgespeeld.
Combineer MS PowerPoint-dia's, foto's en video's
U wilt volledig vrij zijn om de foto's van uw digitale camera, MS PowerPoint-dia's en films (tot 720p High Definition) creatief te combineren, in welke volgorde of op welk tijdstip dan ook. Met Easy Advertiser kunt u combineren zo veel u maar wilt voor een optimale impact op uw toeschouwers.
Wat u wilt, wanneer u wilt
U kunt op elk moment de gewenste inhoud plannen, verspreid over 24 uur, om uw klanten van informatie te voorzien. Stel een of meer tijdstippen in met de PC-toepassing Easy Advertiser Publisher. Sleep de inhoud naar het bijbehorende tijdstip en zet het daar neer. U kunt met deze toepassing ook exporteren naar een USB-apparaat voor massaopslag; sluit hiervoor het USB-apparaat aan op de kaart en uw presentatie wordt afgespeeld zoals deze is geprogrammeerd.
Automatisch stand-by als er geen planning actief is
Als er geen inhoud is gepland voor uw publieke informatiescherm, kunt u het op stand-by zetten om energie te besparen en uw elektriciteitsrekening te verlagen. U kunt deze status altijd met uw afstandsbediening ongedaan maken en het scherm gebruiken voor bijvoorbeeld het afspelen van een DVD.
Haal het beste uit uw scherm en laat uw 720p HD-video zien
Scherpe en prachtige video's laten de meeste indruk achter bij uw klanten. MPEG2 HD 720p-video's die via uw PC-toepassing naar een USB-apparaat voor massaopslag worden geëxporteerd, worden superscherp en helder afgespeeld, zonder haperingen of andere problemen.
Eén afstandsbediening voor alle functies
De afstandsbediening die bij uw scherm is meegeleverd, werkt zonder problemen met uw toepassing. Elke functie kunt u zelf bedienen.