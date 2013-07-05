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    • Meer interactie met het publiek Meer interactie met het publiek Meer interactie met het publiek

      Signage Solutions Multi-touchdisplay

      BDT5551EH/02

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Meer interactie met het publiek

      Toon uw publiek essentiële informatie of marketingboodschappen met een ongekende helderheid. Bovendien laat u met het interactieve touchscreen een nog diepere indruk achter bij uw klanten.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Multi-touchdisplay

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      Meer interactie met het publiek

      met het LED-touchscreen van 140 cm (55")

      • 55 inch
      • LED-achtergrondverlichting langs randen
      • Full HD
      SmartPower voor energiebesparing

      SmartPower voor energiebesparing

      De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

      Full HD LCD-scherm, 1920 x 1080p

      Dit beeldscherm heeft een resolutie die wordt aangeduid als Full HD. De geavanceerde LCD-schermtechnologie zorgt voor een volledige High Definition breedbeeldresolutie van 1080 progressieve lijnen, elk met 1920 pixels. Hierdoor hebt u de beschikking over de best mogelijke beeldkwaliteit voor HD-ingangssignalen met maximaal 1080 lijnen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor een verbeterde kijkervaring.

      LED-achtergrondverlichting langs randen

      Ervaar een gelijkmatige lichtverdeling met geavanceerde LED-technologie. Witte LED's (Light Emitting Diodes) zijn op de rand van het scherm bevestigd voor een gelijkmatigere lichtverdeling. Dit zorgt voor een nog lager stroomverbruik, minder omzet in warmte, en een natuurgetrouw en uniform kleurbereik.

      Stijlvolle vormgeving met een smalle rand

      Dit scherm voor openbare ruimtes ziet er dankzij het ontwerp met smalle rand stijlvol uit en het past in elke omgeving. Eenvoudig te integreren in elk interieur en in elke toepassing.

      Optische touchtechnologie voor geavanceerde gebruikersinteractie

      De sensoren op de rand van het scherm bieden volledige helderheid en tegelijkertijd multi-touchinteractie, waardoor er weer meer mogelijkheden ontstaan voor nieuwe interactieve toepassingen.

      2 gelijktijdige aanraakpunten

      Geniet van verbazingwekkende functionaliteit met de 2 gelijktijdige aanraakpunten op dit touchscreen. Meer flexibiliteit en optimale prestaties in combinatie met uitstekende bediening voor ultieme gebruikerinteractie.

      Compatibel met USB Plug-and-play

      Verbind het scherm eenvoudig via USB met uw mediaspeler voor automatische aanrakingsherkenning. De USB-aansluiting is HID-compatibel, zodat u profiteert van echte Plug-and-play.

      Open Pluggable Specification-sleuf

      De OPS-sleuf (Open Pluggable Specification) is ontwikkeld voor digitale informatiesystemen. Dankzij deze sleuf is het aanpassen of upgraden van uw mediaspeler een kinderspel: u hoeft alleen uw mediaspeler op het scherm aan te sluiten. Of u nu een instapmodel, middenklasser of geavanceerde mediaspeler heeft, OPS is volledig compatibel waardoor u op de langere termijn lagere eigendomskosten realiseert.

      Slimme uitsparing in achterzijde voor een kleine PC

      Professionele PC's maken onderdeel uit van de meeste Public Signage-installaties. Ze maken het display echter vaak dieper en leiden tot extra kabels. Daarom hebben wij dit display ontworpen, met een handig opbergvak aan de achterzijde dat ideaal is voor een professionele kleine PC. Bovendien is het kabelbeheersysteem een geweldige oplossing voor het netjes opbergen van kabels en geeft het een professioneel uiterlijk.

      Compatibel met alle toonaangevende besturingssystemen

      Onze touchscreens zijn niet afhankelijk van een bepaalde software en ondersteunen Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS en Linux.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (centimeters)
        138.6  cm
        Schermdiagonaal (inch)
        54.6  inch
        Beeldformaat
        16:9
        Schermresolutie
        1920 x 1080p
        Pixelpitch
        0,21 x 0,63 mm
        Optimale resolutie
        1920 x 1080 bij 60 Hz
        Helderheid
        450  cd/m²
        Schermkleuren
        1,07 miljard
        Contrastverhouding (normaal)
        4000:1
        Responstijd (normaal)
        6,5  ms
        Kijkhoek (horizontaal)
        178  graad
        Kijkhoek (verticaal)
        178  graad
        Beeldverbetering
        • 3:2/2:2 motion pull-down
        • 3D-combfilter
        • Deinterlacing van motion-compensatie
        • Progressive Scan
        • 3D MA-deinterlacing
        • Dynamisch-contrastverbetering

      • Connectiviteit

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9-uitgang
        • 3,5 mm PC-audio-ingang x 1
        • RJ45
        • VGA-uit (via DVI-I)
        AV-ingang
        • Composite (BNC) x 1
        • Component (BNC) x 1
        • DVI-D x 1
        AV-uitgang
        Audio (L/R) x 1
        Andere aansluitingen
        • AC-uitgang
        • Display Port
        • DVI-uitgang
        • Externe luidsprekeraansluiting
        • HDMI
        • IR-uitgang
        • OPS
        • USB

      • Comfort

        Plaatsing
        • Horizontaal
        • Verticaal
        Bediening via toetsenbord
        • Verborgen
        • Vergrendelbaar
        Signaal afstandsbediening
        Vergrendelbaar
        Signaal is doorlusbaar
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • IR-doorlus
        Gemakkelijk te installeren
        • AC-uitgang
        • Slimme uitsparing
        Energiebesparingsfuncties
        Smart Power
        Andere handige opties
        Handvatten
        Veiligheidsfuncties
        • Temperatuurbeheer
        • Temperatuursensor
        Bestuurbaar vanaf het netwerk
        • RS232
        • HDMI (één kabel)
        • RJ45

      • Geluid

        Ingebouwde luidsprekers
        2 x 12 W RMS

      • Vermogen

        Netspanning
        90 ~ 264 V AC, 50 ~ 60 Hz
        Verbruik (normaal)
        110  W
        Stroomverbruik in stand-bystand
        < 0,5 W

      • Ondersteunde beeldschermresolutie

        Computerformaten
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformaten
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Afmetingen

        Diepte van de doos
        280  mm
        Hoogte van de doos
        980  mm
        Bevestiging via slimme uitsparing
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Breedte van de doos
        1480  mm
        Breedte van het apparaat
        1273  mm
        Gewicht van het product
        47  kg
        Hoogte van het apparaat
        745  mm
        Diepte van het apparaat
        80,5  mm
        Geschikt voor wandmontage
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Randbreedte
        29 mm
        Gewicht (incl. verpakking)
        55,5  kg

      • Voorwaarden voor een goede werking

        Temperatuurbereik (in bedrijf)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        60.000  uur
        Relatieve vochtigheid
        20 ~ 80  %
        Temperatuurbereik (opslag)
        -20 ~ 60  °C

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • Afstandsbediening
        • Batterijen voor afstandsbediening
        • AC-netsnoer
        • VGA-kabel
        • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
        • Snelstartgids
        Optionele accessoires
        • SW voor touchscreen voor meerdere gebruikers
        • Tafelstandaard

      • Diversen

        Taalversies in beeldschermmenu
        • Engels
        • Frans
        • Duits
        • Italiaans
        • Pools
        • Turks
        • Russisch
        • Vereenvoudigd Chinees
        • Spaans
        Garantie
        3 jaar garantie

      • Interactiviteit

        Multi-touchtechnologie
        Optische sensoren
        Aanraakpunten
        2 gelijktijdige aanraakpunten
        Direct klaar voor gebruik
        HID-compatibel
        Veiligheidsglas
        5 mm getemperd veiligheidsglas

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Afstandsbediening
      • Batterijen voor afstandsbediening
      • AC-netsnoer
      • VGA-kabel
      • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
      • Snelstartgids
      • Optionele accessoires: SW voor touchscreen voor meerdere gebruikers
      • Optionele accessoires: Tafelstandaard
      Badge-D2C

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