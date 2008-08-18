Uw boodschap komt gegarandeerd duidelijk over met deze professionele 46 inch LCD-monitor. Geschikt voor gebruik in een netwerk, deelmatrix of als afzonderlijk openbaar scherm, en voorzien van allerlei functies voor zeer veeleisende toepassingen.
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LCD-monitor
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46 inch
multimedia
HDTV-monitor
HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel
HDMI brengt een ongecomprimeerde digitale RGB-verbinding tot stand tussen bron en scherm. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden geconverteerd, behoudt het beeld zijn kwaliteit. Het signaal wordt dus niet afgezwakt en het beeld blijft helder en trillingsvrij. HDMI stemt met het bronapparaat de beste uitvoerresolutie af. De HDMI-ingang is volledig compatibel met DVI-bronnen maar kan ook digitale audio aan. Er wordt gebruikgemaakt van HDCP-kopieerbeveiliging.
Full HD LCD-scherm, 1920 x 1080p
Dit beeldscherm heeft een resolutie die wordt aangeduid als Full HD. De geavanceerde LCD-schermtechnologie zorgt voor een volledige High Definition breedbeeldresolutie van 1080 progressieve lijnen, elk met 1920 pixels. Hierdoor hebt u de beschikking over de best mogelijke beeldkwaliteit voor HD-ingangssignalen met maximaal 1080 lijnen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor een verbeterde kijkervaring.
In verticale modus te gebruiken
Dit scherm kan ook veilig en betrouwbaar in verticale stand worden bevestigd.
Verborgen en vergrendelbare bedieningsknoppen
De lokale bedieningsknoppen van het scherm zijn dusdanig geplaatst dat deze minder zichtbaar zijn voor onmiddellijke toegang. Bovendien kunnen de sensor van de afstandsbediening en de lokale bedieningsknoppen via RS232 worden uitgeschakeld om te voorkomen dat anderen het scherm kunnen gebruiken in een openbare ruimte.
De monitor is op afstand bestuurbaar vanaf het netwerk
Door de bestuurbaarheid via het netwerk kan de gebruiker monitoren op afstand bedienen met behulp van het RS232-protocol.
VGA-doorlus om andere monitoren aan te sluiten
Door het doorlussysteem kan de gebruiker via één monitor meerdere monitoren op verschillende locaties bedienen en inhoud ernaartoe verspreiden.
Geavanceerde functie tegen inbranden
Stilstaande beelden die lang op het scherm worden weergegeven, veroorzaken mogelijk een "spookeffect" of het inbranden van het LCD-scherm. Hoewel het inbranden van LCD-schermen niet permanent is, kunt u het beter voorkomen, vooral op plaatsen waar inhoud 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt weergegeven.
Voldoen aan RoHS-normen voor een beter milieu
Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.
Verbeterde zoomfunctie ondersteunt de toepassing van een deelmatrix
Met de interne zoomfunctie kan een videomuur in de vorm van een matrix eenvoudig worden toegepast, zonder dat er duur extern materiaal aan te pas hoeft te komen. Geschikt voor een vidiwall van 25 schermen: 5 schermen horizontaal en 5 schermen verticaal.