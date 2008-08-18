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    • Een echte aandachtstrekker Een echte aandachtstrekker Een echte aandachtstrekker

      LCD-monitor

      BDL4631V/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Een echte aandachtstrekker

      Uw boodschap komt gegarandeerd duidelijk over met deze professionele 46 inch LCD-monitor. Geschikt voor gebruik in een netwerk, deelmatrix of als afzonderlijk openbaar scherm, en voorzien van allerlei functies voor zeer veeleisende toepassingen.

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      LCD-monitor
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      LCD-monitor

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      Een echte aandachtstrekker

      • 46 inch
      • multimedia
      • HDTV-monitor
      HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

      HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

      HDMI brengt een ongecomprimeerde digitale RGB-verbinding tot stand tussen bron en scherm. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden geconverteerd, behoudt het beeld zijn kwaliteit. Het signaal wordt dus niet afgezwakt en het beeld blijft helder en trillingsvrij. HDMI stemt met het bronapparaat de beste uitvoerresolutie af. De HDMI-ingang is volledig compatibel met DVI-bronnen maar kan ook digitale audio aan. Er wordt gebruikgemaakt van HDCP-kopieerbeveiliging.

      Full HD LCD-scherm, 1920 x 1080p

      Dit beeldscherm heeft een resolutie die wordt aangeduid als Full HD. De geavanceerde LCD-schermtechnologie zorgt voor een volledige High Definition breedbeeldresolutie van 1080 progressieve lijnen, elk met 1920 pixels. Hierdoor hebt u de beschikking over de best mogelijke beeldkwaliteit voor HD-ingangssignalen met maximaal 1080 lijnen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor een verbeterde kijkervaring.

      In verticale modus te gebruiken

      Dit scherm kan ook veilig en betrouwbaar in verticale stand worden bevestigd.

      Verborgen en vergrendelbare bedieningsknoppen

      De lokale bedieningsknoppen van het scherm zijn dusdanig geplaatst dat deze minder zichtbaar zijn voor onmiddellijke toegang. Bovendien kunnen de sensor van de afstandsbediening en de lokale bedieningsknoppen via RS232 worden uitgeschakeld om te voorkomen dat anderen het scherm kunnen gebruiken in een openbare ruimte.

      De monitor is op afstand bestuurbaar vanaf het netwerk

      Door de bestuurbaarheid via het netwerk kan de gebruiker monitoren op afstand bedienen met behulp van het RS232-protocol.

      VGA-doorlus om andere monitoren aan te sluiten

      Door het doorlussysteem kan de gebruiker via één monitor meerdere monitoren op verschillende locaties bedienen en inhoud ernaartoe verspreiden.

      Geavanceerde functie tegen inbranden

      Stilstaande beelden die lang op het scherm worden weergegeven, veroorzaken mogelijk een "spookeffect" of het inbranden van het LCD-scherm. Hoewel het inbranden van LCD-schermen niet permanent is, kunt u het beter voorkomen, vooral op plaatsen waar inhoud 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt weergegeven.

      Voldoen aan RoHS-normen voor een beter milieu

      Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.

      Verbeterde zoomfunctie ondersteunt de toepassing van een deelmatrix

      Met de interne zoomfunctie kan een videomuur in de vorm van een matrix eenvoudig worden toegepast, zonder dat er duur extern materiaal aan te pas hoeft te komen. Geschikt voor een vidiwall van 25 schermen: 5 schermen horizontaal en 5 schermen verticaal.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (centimeters)
        116.8  cm
        Schermdiagonaal (inch)
        46  inch
        Beeldformaat
        16:9
        Pixelpitch
        0,53025 x 0,53025 mm
        Optimale resolutie
        1920 x 1080 bij 60 Hz
        Helderheid
        450  cd/m²
        Schermkleuren
        16,7 miljoen kleuren
        Contrastverhouding (normaal)
        1500:1
        Responstijd (normaal)
        6  ms
        Kijkhoek (horizontaal)
        178  graad
        Kijkhoek (verticaal)
        178  graad
        Beeldverbetering
        • 3:2/2:2 motion pull-down
        • 3D-combfilter
        • Deinterlacing van motion-compensatie
        • Picture in Picture
        • Progressive Scan
        • 3D MA-deinterlacing
        Horizontale scanfrequentie
        31,5 - 91,1 kHz
        Verticale scanfrequentie
        58 - 85 Hz
        Schermtype
        Full HD LCD W-UXGA Act. matrix

      • Connectiviteit

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-uit D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9-uitgang
        • 3,5 mm PC-audio-ingang x 1
        AV-ingang
        • HDMI x2
        • Component (YPbPr) x 1
        • Audio (L/R) voorYPbPr x 1
        • Composite (CVBS) x2
        • S-Video x 1
        • Audio (L/R) x 2 voor CVBS en S-Video
        AV-uitgang
        • Composite (CVBS) x 1
        • Audio (L/R) x 1
        Connectiviteitsverbeteringen
        Externe luidsprekeraansluiting

      • Comfort

        Plaatsing
        • Verticaal
        • Horizontaal
        Officiële goedkeuringen
        • CE-markering
        • RoHS
        • FCC Klasse A
        • UL
        OSD-talen
        • Engels
        • Frans
        • Duits
        • Italiaans
        • Spaans
        • Pools
        • Turks
        • Russisch
        Bestuurbaar vanaf het netwerk
        RS232
        VESA-standaard
        400 x 200 mm
        Afneembare audio
        Optionele luidsprekers 2 x 7 W

      • Vermogen

        Netspanning
        90 - 264 V AC, 50/60 Hz
        Verbruik (indien ingeschakeld)
        165 W (normaal)
        Stroomverbruik in stand-bystand
        < 5 W

      • Ondersteunde beeldschermresolutie

        Computerformaten
        • 640 x 480, 60, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60Hz
        Videoformaten
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Afmetingen

        Hoogte van het apparaat (met standaard)
        705  mm
        Hoogte apparaat (met standaard) (inch)
        27.8  inch
        Breedte van het apparaat
        1122  mm
        Diepte van het apparaat (met standaard)
        406  mm
        Hoogte van het apparaat
        663  mm
        Diepte van het apparaat
        138  mm
        Diepte apparaat (met standaard) (inch)
        16.0  inch
        Breedte van het apparaat (inch)
        44,2  inch
        Hoogte van het apparaat (inch)
        26.1  inch
        Diepte van het apparaat (inch)
        5,4  inch
        MTBF
        50.000 (excl. CCFL 60.000) uur

      • Technische specificaties

        Bereik gebruikstemperatuur
        0 - 40  °C
        Relatieve vochtigheid
        5% - 90%

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Videoweergave
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • HDMI-DVI-adaptersnoer
        • VGA-kabel
        • Afstandsbediening
        • Batterijen voor afstandsbediening
        • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
        • AC-netsnoer
        • Snelstartgids
        Optionele accessoires
        • Tafelstandaard BM05211
        • Luidsprekers BAL4631S1
        • Plafondbevestiging BM04111 & BM01111
        • Vaste wandmontage BM02111
        • Flexibele wandmontage BM04111 & BM02212

      • Diversen

        Scherpe kant
        Metallic Anthracite
        Garantie
        Europa/Noord-Amerika: 3 jaar

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • HDMI-DVI-adaptersnoer
      • VGA-kabel
      • Afstandsbediening
      • Batterijen voor afstandsbediening
      • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
      • AC-netsnoer
      • Snelstartgids
      • Optionele accessoires: Tafelstandaard BM05211
      • Optionele accessoires: Luidsprekers BAL4631S1
      • Optionele accessoires: Plafondbevestiging BM04111 & BM01111
      • Optionele accessoires: Vaste wandmontage BM02111
      • Optionele accessoires: Flexibele wandmontage BM04111 & BM02212
      Badge-D2C

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