Uit voorzorg zal Philips alle zeven modellen digitale videobabyfoons uit de SCD620-serie, geproduceerd tussen januari 2016 en maart 2018, vrijwillig terugroepen. Dit is van toepassing op de volgende producten:

SCD620/79

SCD620/78

SCD620/93

SCD620/52

SCD620/26

SCD620/05

SCD620/01

In zeer zeldzame gevallen kan de accu in de ouderunit oververhit raken wanneer deze op het elektriciteitsnetwerk is aangesloten. Dit vormt een potentieel brandgevaar.

Om te controleren of dit van toepassing is op jouw product, klik je hier.