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Oortelefoon met microfoon

TX2BK/00

4.4
| (11) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Geluid met een hoge resolutie
De Philips TX2 biedt geluid met hoge resolutie met een uitgebreid basbereik dankzij de eersteklas drivers en ovale geluidsbuisjes. De comfortabele en aanpasbare oorcaps bieden een meeslepende ervaring, terwijl het platte snoer knopen voorkomt.
Bekijk alle voordelen

Eersteklas drivers met ovale geluidsbuisjes

Geluid met een hoge resolutie

  • 13,5 mm drivers/gesloten achterkant

  • Oortelefoon

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus verbonden met wat u belangrijk vindt.

Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Messing ring vermindert trillingen voor een helderder geluid

De lichtgewicht messing ring vermindert trillingen om te zorgen voor een helder, nauwkeurig geluid.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.4

van 5

11

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2

28/10/2015

Nederland

Nederland

Zeer goede Bluetooth oordopjes!

Geluidskwaliteit is heel goed. De bass is ook prima te noemen. Niet te zacht, niet te overdreven. Design vind ik zeer mooi. De platte kabel is ook mooi en prettig. Lange batterijduur. Bluetooth verbinding is goed. Merk zo goed als geen haperingen met mijn telefoon in mijn zak, ook tijdens het fietsen niet. Eigenlijk kan ik geen minpunten bedenken, behalve misschien de prijs. Ik vind het echter het geld zeker waard. Je krijgt er namelijk kwaliteit voor terug en waarschijnlijk zal je er ook heel lang plezier van hebben.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TX2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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Deze review is gemaakt voor TX2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

04/02/2018

Deutschland

Deutschland

Waschbar bei 60° :-)

Mitgewaschen, laufen immer noch. Guter Klang, gute Lautstärke, Verbindung dauert etwas länger, als bei meinen letzten Kopfhörern und der Akku nervt etwas beim Sport. :-\

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Deze review is gemaakt voor TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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27/02/2017

Deutschland

Deutschland

warmes, sauberes Klangbild mit weichen tiefen Bässen

Der TX2 hat einen sehr warmen Klang. Die Höhen und Mitten sind schön ausgeglichen. Dazu kommt ein butterweicher Bass von ganz unten und umrahmt das gesamte Klangbild sehr harmonisch und sinnhaft ohne aufdringlich zu wirken oder zu übertönen. Prozentual schätze ich die Verteilung der Höhen, Mitten und Tiefen/Bass wie folgt ein: 30 % H, 30 % M, 40 % T. Durch das insgesamt sehr harmonische und warme Klangbild sind neben elektronischer Musik auch Pop-Musik mit Gesang sowie Gitarrenklänge ein echter Hörgenuss. Im Vergleich zum SHE9000 kommt der Bass hier mehr zur Geltung. Die ovale Schallröhre bewirkt ein leichtes Wackeln im Ohr, jedoch ohne Klangeinbußen bei passenden Silikonaufsätzen. Die Kopfhörer fallen auch nicht heraus.

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Deze review is gemaakt voor TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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