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Oortelefoon met microfoon

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Oortelefoon met microfoon

TX2BK/00

Oortelefoon met microfoon

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 622.8 kB
  • 29 November 2023

Korte gebruikershandleiding - English (US)

  • PDF bestand, 72.8 kB
  • 17 November 2023

Veelgestelde vragen