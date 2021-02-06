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Niet meer leverbaar
Rijk geluid
Comfortabele pasvorm
Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.
Hoogwaardige luidsprekerdrivers van 14,2 mm met neodymium-magneet voor diepe bastonen en een helder geluid.
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5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Voordelen
Muy buen sonido
Nadelen
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUE100BK Auriculares
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUE100BK Auriculares
Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Voordelen
Qualité de son, confort, basses
Nadelen
Aucun
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUE100WT Casque
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAUE100WT Casque