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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon

TAUE100BK/00

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Basgeluid
Deze oordopjes met verbeterde basprestaties laten uw oren op comfortabele manier naar kwaliteitsmuziek luisteren.
Bekijk alle voordelen

voor een beter geluid

Basgeluid

  • Rijk geluid

  • Comfortabele pasvorm

Neodymium-luidsprekerdrivers zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.

Luidsprekerdrivers van 14,2 mm voor diepe bastonen en helder geluid

Luidsprekerdrivers van 14,2 mm voor diepe bastonen en helder geluid

Hoogwaardige luidsprekerdrivers van 14,2 mm met neodymium-magneet voor diepe bastonen en een helder geluid.

Dit ergonomische ontwerp past perfect in uw oren

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Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Voordelen

Muy buen sonido

Nadelen

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUE100BK Auriculares

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUE100BK Auriculares

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Voordelen

Qualité de son, confort, basses

Nadelen

Aucun

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUE100WT Casque

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUE100WT Casque

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