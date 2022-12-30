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  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
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  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent
  • Rijk geluid, waar u ook bent

Niet meer leverbaar

True wireless koptelefoons

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Reviews & awards
Rijk geluid, waar u ook bent
Ervaar rijk geluid voor uw muziek en glasheldere oproepen met deze True Wireless-koptelefoon. Comfortabel, betrouwbaar en met een oplaadetui dat in uw zak past! IPX5 zweet- en spatwaterbestendig en met 26 uur speeltijd.
Bekijk alle voordelen

Rijk geluid, waar u ook bent

  • Rijk geluid

  • Optimale gesprekskwaliteit

  • IPX5-waterbestendig

  • Tot 26 uur afspeeltijd

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

Deze oordopjes met 'hockeystick'-vorm passen goed in uw gehoorgang, waardoor een afdichting ontstaat die extern geluid vermindert. Dankzij de krachtige drivers van 10 mm geniet u van een rijk, levendig geluid. Inclusief zachte, verwisselbare siliconen oordopjes in drie maten.

2 ingebouwde ENC-microfoons voor heldere gesprekken

2 ingebouwde ENC-microfoons voor heldere gesprekken

ENC maakt gebruik van een noise-cancelling algoritme met dubbele microfoon voor een heldere gesprekken. Twee microfoons verminderen het omgevingsgeluid effectief, zodat u elkaar duidelijk kunt horen. Met deze True Wireless-koptelefoon kunt u elke keer weer duidelijk communiceren!

USB-C-oplaadetui in zakformaat

USB-C-oplaadetui in zakformaat

Neem uw muziek overal mee naartoe met dit oplaadetui in zakformaat! Als de koptelefoon volledig is opgeladen, hebt u 6 uur afspeeltijd en een volledig opgeladen etui voegt nog eens 20 uur toe. Voor een snelle boost laadt u uw koptelefoon 15 minuten op voor een extra uur!

Technische specificaties

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Recensies

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2.1

van 5

8

Reviews & awards

4
3

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Voordelen

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Voordelen

Audio

Nadelen

Ricarica

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT3217BK Cuffie True wireless

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT3217BK Cuffie True wireless

12/05/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Voordelen

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Nadelen

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Deze review is gemaakt voor TAT3217BK True wireless koptelefoons

Deze review is gemaakt voor TAT3217BK True wireless koptelefoons

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  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen