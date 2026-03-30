Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • De fijnste sfeer, de beste pasvorm De fijnste sfeer, de beste pasvorm De fijnste sfeer, de beste pasvorm

      True wireless koptelefoon (oordopjes)

      TAT3000BK/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      De fijnste sfeer, de beste pasvorm

      Luister waar je maar wilt met volledig draadloze oortjes die lichter aanvoelen, beter passen en een rijk, warm en gedetailleerd geluid bieden. De adaptieve ruisonderdrukking reageert op je omgeving, terwijl de Cafe- en Lounge-modi de juiste sfeer creëren.

      Bekijk alle voordelen

      Verkrijgbaar in:

      Vergelijkbare producten

      Alle Noise Cancelling weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      True wireless koptelefoon (oordopjes)
      - {discount-value}

      True wireless koptelefoon (oordopjes)

      totaal

      recurring payment

      De fijnste sfeer, de beste pasvorm

      • Kleine oortjes. Comfortabele pasvorm.
      • Adaptieve ruisonderdrukking
      • 6-mic-technologie
      • Perfect, natuurlijk geluid

      Gedetailleerd geluid, comfortabele pasvorm en Spatial Audio-modi

      SecureFit-oordopjes met structuur zorgen voor een pasvorm die lichter en comfortabeler aanvoelt en bieden een goede afsluiting voor nog beter geluid. De Philips Spatial Audio-functies omvatten de Cafe- en Lounge-modi die je muziek laten klinken als achtergrondgeluid: ideaal als je je wilt concentreren op een taak terwijl je luistert.

      Laat je helemaal meeslepen met de adaptieve ruisonderdrukking

      Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

      Stabiele Bluetooth® multipoint-connectiviteit en Auracast™

      Bluetooth® 6.0 zorgt voor een snelle, stabiele verbinding en dankzij de ondersteuning voor Auracast™ kun je onderweg naar openbare uitzendingen luisteren. Je kunt verbinding maken met twee Bluetooth®-apparaten tegelijk en verbonden apparaten beheren via onze app. Daarnaast maakt Microsoft Swift Pair alles gemakkelijk voor Windows-gebruikers.

      Tot 48 uur afspeeltijd. Oplaadetui in zakformaat

      Met ruisonderdrukking uitgeschakeld, krijg je 12 uur afspeeltijd na volledig opladen en een extra 36 uur als je het oplaadetui in zakformaat gebruikt (met ruisonderdrukking ingeschakeld, krijg je 8 uur afspeeltijd en een extra 24 uur als je het oplaadetui gebruikt). Voor een snelle boost laad je hem 10 minuten op voor 2 extra uren. Het etui zelf kan worden opgeladen via USB-C.

      De Philips Headphones-app. Voor een ervaring op maat

      Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.

      GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

      We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

      6-mic-technologie. Helderdere gesprekken, zelfs op drukke plekken

      Deze hoofdtelefoon heeft zes microfoons en de combinatie van drie daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere gesprekken. Zelfs in een druk café is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.

      IPX4, zweet- en waterbestendig

      Maak je niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus een beetje regen is niet erg! Draag je ze op een erg warme dag? Een beetje zweet kan ook geen kwaad.

      Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

      De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

      Technische specificaties

      • Geluid

        Frequentiebereik
        20 - 20.000 Hz
        Diameter van luidspreker
        10 mm
        Impedantie
        32 ohm
        Maximaal ingangsvermogen
        5 mW
        Gevoeligheid
        106 dB (1000 Hz, 179 mv)
        Type driver
        Dynamisch

      • Connectiviteit

        Bluetooth-versie
        6,0
        Bluetooth-profielen
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Maximumbereik
        Maximaal 10  m
        Multipoint-verbinding
        Ja
        Ondersteunde codec
        • SBC
        • LC3

      • Omdoos

        Lengte
        26.50  cm
        Aantal consumentenverpakkingen
        24
        Breedte
        23.00  cm
        Brutogewicht
        3.05  kg
        Hoogte
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17894 3
        Nettogewicht
        1.57  kg
        Gewicht van de verpakking
        1.48  kg

      • Comfort

        Volumeregeling
        Ja
        Waterbestendig
        IPX4
        Philips Headphones app ondersteuning
        Ja
        Monomodus voor TWS
        Ja
        Firmware-updates mogelijk
        Ja
        Type bediening
        Contact
        Google Fast Pair
        Ja
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Binnendoos

        Lengte
        12.30  cm
        Aantal consumentenverpakkingen
        3
        Breedte
        10.05  cm
        Hoogte
        10.00  cm
        Nettogewicht
        0.20  kg
        Brutogewicht
        0.336  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17894 0

      • Vermogen

        Aantal batterijen
        3 stuks
        Oplaadtijd
        2  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan)
        8 + 24  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit)
        12 + 36  uur
        Korte oplaadtijd
        10 mins for 2 hrs
        Batterijtype (oplaadetui)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterijtype (oordopje)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterijgewicht (totaal)
        13.27  g
        Batterijcapaciteit (etui)
        600  mAh
        Batterijcapaciteit (oordopje)
        60  mAh

      • Afmetingen van de verpakking

        Hoogte
        10.9  cm
        Verpakkingstype
        Karton
        Type schap
        Ophanging
        Breedte
        9.6  cm
        Diepte
        3.55  cm
        Aantal producten
        1
        EAN
        48 95229 17894 6
        Brutogewicht
        0.093  kg
        Nettogewicht
        0.066  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.027  kg

      • Accessoires

        Snelstartgids
        Ja
        Oordopjes
        3 paar (S/M/L)
        Oplaadcassette
        Ja

      • Ontwerp/Design

        Kleur
        Zwart
        Draagstijl
        Oortelefoon
        Materiaal op het oor
        Siliconen
        Oorpasvorm
        Oortelefoon
        In-ear pasvorm
        Siliconen oordopje

      • Telecommunicatie

        Microfoon voor oproepen
        3 mics for each side

      • Afmetingen

        Afmetingen oplaadetui (BxDxH)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Afmetingen oordopje (b x d x h)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Totaalgewicht
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20826 1

      • ANC-functies

        ANC-technologie
        Hybride
        Bewustzijnsmodus
        Ja
        Adaptieve ANC
        Ja
        Microfoon voor ANC
        4 mic
        ANC (Active Noise Canceling)
        Ja

      • Spraakassistent

        Compatibel met de spraakassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Activering van de spraakassistent
        Multifunctionele aanraakfunctie
        Ondersteuning voor de spraakassistent
        Ja

      • Duurzaamheid

        Plastic behuizing
        bevat 57% gerecycled polycarbonaat TE-00132492

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      Terug naar boven
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.