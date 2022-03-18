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Niet meer leverbaar
TAT2206WT/00
Oordopjes met in-ear-pasvorm
Superklein oplaadetui
IPX4-bescherming tegen water
Tot 18 uur afspeeltijd
Deze oordopjes hebben een IPX4-classificatie en krachtige drivers van 6 mm, zodat u onder alle weersomstandigheden kunt genieten van geweldig geluid. Ze zijn volledig spatwaterbestendig, u hoeft zich dus geen zorgen te maken over een beetje zweet of regen.
Ga op pad met meerdere oplaadbeurten op zak. U krijgt tot 6 uur afspeeltijd na één keer opladen, plus 12 uur extra vanuit een volledig opgeladen etui. Als u het apparaat eventjes 15 minuten oplaadt, krijgt u al 1 uur afspeeltijd. Het duurt 2 uur om het etui volledig op te laden via USB-C.
2.4
van 5
36
Reviews & awards
JacquelineThijsen
18/03/2022
Nederland
Werkt perfect
Heel simpel te koppelen en werkt daarna gewoon. Geen gedoe met knopjes of zo.
Voordelen
Werkt heel simpel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT2206WT True wireless oordopjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT2206WT True wireless oordopjes
Nini neu
26/10/2024
Deutschland
Geht alles
Es ist schon wieder eine gute Zeit her. Werden wieder nicht im Handy gefunden
Voordelen
Akku
Nadelen
Keine Verbindung händy
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT2206BK True Wireless Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT2206BK True Wireless Kopfhörer
SuperFkv
28/02/2024
Danmark
Do remember
Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner