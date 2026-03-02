Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
TAH4500PK/00
Geniet van geweldig geluid
Als je op zoek bent naar een supercomfortabele hoofdtelefoon met ruisonderdrukking voor dagelijks gebruik, dan heb jij je match gevonden. Je geniet van geweldig geluid met een diepe bas, zelfs bij laag volume. Met de vervangbare oorkussens en batterij profiteer jij jarenlang van comfort en prestaties.Bekijk alle voordelen
Verkrijgbaar in:
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
on-ear-koptelefoon
totaal
recurring payment
Speciaal afgestemde drivers van 32 mm en Dynamic Bass zorgen samen voor een geweldig geluid met een volle, rijke bas, zelfs bij lage volumes. Als je een film kijkt of gamet, kun je een modus met lage latentie inschakelen in onze bijbehorende app.
Zachte oorschelpen van PU-leer en een zachte verstelbare hoofdband zorgen voor een supercomfortabele pasvorm. Voor de beste akoestische afdichting en optimaal comfort kun je de oorkussens van memory foam vervangen als ze na verloop van tijd slijten. Ook de oplaadbare lithium-ionaccu van de hoofdtelefoon kun je vervangen wanneer deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt.
Actieve ruisonderdrukking vermindert extern geluid, zodat je je kunt concentreren op je muziek, podcasts en gesprekken. Je kunt het automatisch aan laten staan of de Philips Headphones-app gebruiken om zelf het niveau aan te passen.
Dankzij compatibiliteit met de nieuwste Bluetooth® 6.0 apparaten kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen en twee apparaten tegelijkertijd aansluiten. Android Fast Pair en Microsoft Swift Pair worden ook ondersteund.
Met ruisonderdrukking uitgeschakeld heb je tot 70 uur afspeeltijd na volledig opladen en met ruisonderdrukking aan tot 50 uur. Voor een snelle boost laad je het apparaat in slechts 5 minuten op voor 4 uur extra.
Je stem komt duidelijk door wanneer je een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van je stem op, terwijl een algoritme voor ruisonderdrukking achtergrondgeluiden uit je omgeving wegfiltert.
Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om de ruisonderdrukking aan te passen, Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.
De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.
We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.
Geluid
Connectiviteit
Omdoos
Comfort
Vermogen
Afmetingen van de verpakking
Afmetingen van het product
Accessoires
Ontwerp/Design
Telecommunicatie
UPC
ANC-functies
Spraakassistent
Duurzaamheid
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.