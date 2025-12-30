Zoektermen
Superieur comfort, geweldig geluid
Zet deze draadloze over-ear koptelefoon op en geniet van echt comfort tijdens het luisteren. Geniet van rijk geluid met extra bas en tot wel 50 uur afspeeltijd.Bekijk alle voordelen
Draadloze koptelefoon voor over het oor
Ruisonderdrukking vermindert externe ruis, inclusief wind, zodat je je kunt focussen op muziek of gesprekken. Wil je meer horen over wat er om je heen gebeurt? Druk op de knop om de Bewustzijnsmodus te activeren.
Je krijgt geweldig geluid uit de 40mm-drivers en goede passieve ruisisolatie door de over-ear pasvorm. Zo geniet je van de volle kracht van je favoriete nummers.
Dankzij een afspeeltijd van tot wel 50 uur kun je met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. Je kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen heb je genoeg stroom om nog eens 10 uur muziek te kunnen afspelen.
Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.
Je stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van je stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om je heen onderdrukt.
Deze over-ear koptelefoon is comfortabel voor dagelijks gebruik. De zachte, lichtgewicht hoofdband zit prettig op je hoofd en de zachte oorschelpen zorgen voor een perfecte pasvorm. Elke oorschelp heeft kussentjes van PU-leer die zacht aanvoelen op de huid en zowel comfortabel als makkelijk te onderhouden zijn.
Met de bijbehorende app kun je aangesloten apparaten beheren en de ruisonderdrukking uitschakelen. Je kunt de app ook gebruiken om je geluidsprofiel aan te passen.
Van muziek tot podcasts, met deze draadloze koptelefoon haal je alles uit je favoriete audio! Geniet van warm en gedetailleerd geluid met een rijke bas uit de drivers, die zijn afgestemd op het unieke geluid van Philips.
