Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • Superieur comfort, geweldig geluid Superieur comfort, geweldig geluid Superieur comfort, geweldig geluid

      Draadloze koptelefoon voor over het oor

      TAH2500BK/10

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Superieur comfort, geweldig geluid

      Zet deze draadloze over-ear koptelefoon op en geniet van echt comfort tijdens het luisteren. Geniet van rijk geluid met extra bas en tot wel 50 uur afspeeltijd.

      Bekijk alle voordelen

      Verkrijgbaar in:

      Vergelijkbare producten

      Alle Noise Cancelling weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Draadloze koptelefoon voor over het oor
      - {discount-value}

      Draadloze koptelefoon voor over het oor

      totaal

      recurring payment

      Superieur comfort, geweldig geluid

      • Ruisonderdrukking
      • Lichtgewicht over-ear koptelefoon
      • Natuurlijk geluid. Extra bas
      • Tot 50 uur afspeeltijd

      Ga overal in op met ruisonderdrukking

      Ruisonderdrukking vermindert externe ruis, inclusief wind, zodat je je kunt focussen op muziek of gesprekken. Wil je meer horen over wat er om je heen gebeurt? Druk op de knop om de Bewustzijnsmodus te activeren.

      Geweldig geluid met Extra Bass-modus

      Je krijgt geweldig geluid uit de 40mm-drivers en goede passieve ruisisolatie door de over-ear pasvorm. Zo geniet je van de volle kracht van je favoriete nummers.

      Tot 50 uur afspeeltijd met snel opladen

      Dankzij een afspeeltijd van tot wel 50 uur kun je met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. Je kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen heb je genoeg stroom om nog eens 10 uur muziek te kunnen afspelen.

      Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding

      Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

      Duidelijke gesprekken. Je bent altijd goed te verstaan

      Je stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van je stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om je heen onderdrukt.

      Zo licht en comfortabel dat u hem urenlang kunt dragen

      Deze over-ear koptelefoon is comfortabel voor dagelijks gebruik. De zachte, lichtgewicht hoofdband zit prettig op je hoofd en de zachte oorschelpen zorgen voor een perfecte pasvorm. Elke oorschelp heeft kussentjes van PU-leer die zacht aanvoelen op de huid en zowel comfortabel als makkelijk te onderhouden zijn.

      Philips Headphones-app. Personaliseer instellingen en bedieningselementen

      Met de bijbehorende app kun je aangesloten apparaten beheren en de ruisonderdrukking uitschakelen. Je kunt de app ook gebruiken om je geluidsprofiel aan te passen.

      Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips

      Van muziek tot podcasts, met deze draadloze koptelefoon haal je alles uit je favoriete audio! Geniet van warm en gedetailleerd geluid met een rijke bas uit de drivers, die zijn afgestemd op het unieke geluid van Philips.

      Technische specificaties

      • Geluid

        Akoestisch systeem
        Gesloten
        Frequentiebereik
        20 - 20.000 Hz
        Impedantie
        32 ohm
        Gevoeligheid
        112 dB (1k Hz)
        Diameter van luidspreker
        40  mm
        Maximaal ingangsvermogen
        30  mW
        Type driver
        Dynamisch

      • Connectiviteit

        Bluetooth-versie
        6,0
        Bluetooth-profielen
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Maximumbereik
        Maximaal 10  m
        Multipoint-verbinding
        Ja
        Ondersteunde codec
        SBC
        koptelefoonaansluiting
        3.5  mm

      • Omdoos

        Lengte
        36.20  cm
        Aantal consumentenverpakkingen
        6
        Breedte
        21.60  cm
        Brutogewicht
        2.76  kg
        Hoogte
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17304 7
        Nettogewicht
        1.39  kg
        Gewicht van de verpakking
        1.37  kg

      • Comfort

        Philips Headphones app ondersteuning
        Ja
        Firmware-updates mogelijk
        Ja
        Type bediening
        Knop

      • Vermogen

        Aantal batterijen
        1 x
        Oplaadtijd
        2  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan)
        45  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit)
        50  uur
        Korte oplaadtijd
        15 mins for 10 hrs
        Batterijgewicht (totaal)
        9.6  g
        Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon)
        500  mAh
        Batterijtype (hoofdtelefoon)
        Lithium-polymeer (ingebouwd)

      • Afmetingen van de verpakking

        Hoogte
        22  cm
        Verpakkingstype
        Karton
        Type schap
        Ophanging
        Breedte
        20.2  cm
        Diepte
        5.8  cm
        Aantal producten
        1
        EAN
        48 95229 17304 0
        Brutogewicht
        0.4  kg
        Nettogewicht
        0.232  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.168  kg

      • Afmetingen van het product

        Hoogte
        19.76  cm
        Breedte
        16.57  cm
        Diepte
        8.29  cm
        Gewicht
        0.207  kg

      • Accessoires

        Snelstartgids
        Ja
        Oplaadsnoer
        USB-C-kabel, 200 mm

      • Ontwerp/Design

        Kleur
        Zwart
        Draagstijl
        Hoofdband
        Opvouwbaar ontwerp
        Plat/naar binnen
        Materiaal op het oor
        Memory foam
        Oorpasvorm
        Voor over het oor
        Type oorschelp:
        Gesloten achterkant

      • Telecommunicatie

        Microfoon voor oproepen
        1 mic

      • ANC-functies

        ANC-technologie
        FF
        Bewustzijnsmodus
        Ja
        Microfoon voor ANC
        2 mic
        ANC (Active Noise Canceling)
        Ja

      • Spraakassistent

        Compatibel met de spraakassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Activering van de spraakassistent
        Druk op de afspeel-/pauzeknop
        Ondersteuning voor de spraakassistent
        Ja

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      Terug naar boven
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.