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SHL4405WT/00
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar
Krachtige 32 mm schuine drivers geven kristalhelder geluid en diepe, volle bastonen.
Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.
Zachte oorkussens en schuine drivers zijn ideaal voor langdurig draagcomfort.
3.0
van 5
2
Reviews & awards
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL4405WT Auriculares con micrófono
Ja, ik raad dit product aan
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sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
Deze review is gemaakt voor SHL4405WT Auriculares con micrófono
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