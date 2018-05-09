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Niet meer leverbaar
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
32 mm hoogwaardige drivers zorgen voor helder, gedetailleerd en natuurlijk geluid.
4.2
van 5
12
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Jack2049
09/05/2018
España
Fantastico
Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3060BL Auriculares
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3060BL Auriculares
Alex29
03/10/2017
Italia
Cuffie eccellenti!
Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3060BK Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3060BK Headphones
cafeTière3
04/08/2017
France
très bien
La qualité et surtout le " Son " Philips, très satisfait du produit, très bien conçu, finition parfaite, un produit bien "pensé ".
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3060BK Casque
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3060BK Casque