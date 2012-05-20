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Niet meer leverbaar
Ontworpen voor kinderen
Voor kleine muziekliefhebbers die onderweg naar hun nummers willen luisteren: de Philips SHK1030-hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor groeiende kinderen. Hij biedt altijd een perfecte, comfortabele pasvorm met een veilig maximaal volume van 85 dB.
Voor op het oor
Blauw/groen
De eenvoudige, ergonomische hoofdband is volledig verstelbaar voor een goede pasvorm en groeit zo samen met uw kind mee.
Met deze kinderhoofdtelefoon weet u zeker dat het geluidsniveau veilig is voor uw kind. Het volume is afgestemd op een maximum van 85 dB voor veilig luisteren.
Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.
4.7
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK1030 Kids headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK1030 Kids headphones
pasebval
28/06/2011
France
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK1030 Casque pour enfants
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK1030 Casque pour enfants
peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK1030 Kids headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHK1030 Kids headphones