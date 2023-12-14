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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHK1030/00
Niet meer leverbaar
Voldoen Philips-hoofdtelefoons aan bepaalde voorschriften?
Ik krijg een kleine elektrische schok van de Philips-oortelefoon.
Tips voor beter onderhoud van de Philips hoofdtelefoon.
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?
Het gehoor van kinderen beschermen tijdens het gebruik van de hoofdtelefoon.