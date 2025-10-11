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Niet meer leverbaar
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Nauwkeurige geluidsweergave
De Philips SHE9105-hoofdtelefoon heeft eersteklas drivers en een zorgvuldig vervaardigde metalen behuizing voor gedetailleerd en puur geluid. De ovale geluidsbuizen en 3 verschillende oortjes garanderen comfort en een goede pasvorm, en met de geïntegreerde microfoon schakelt u moeiteloos tussen muziek en oproepen.
8,6 mm drivers/halfgesloten achterkant
Oortelefoon
Met het slimme anti-wirwarsysteem houdt u de twee kabels van de hoofdtelefoon netjes bij elkaar, gewoon door het omhoog te schuiven. Geen gedoe meer met kabels die in de knoop zitten!
De oordopjes zijn zorgvuldig ontworpen om in ieder oor te passen. De ergonomische ovale geluidsbuis en de gebogen architectuur zorgen altijd voor een optimale, stevige en comfortabele pasvorm.
Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden
4.1
van 5
7
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Philips SHE9105
11/10/2025
Deutschland
Philips SHE9105
Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer
Voordelen
Bass wie ein könig
Nadelen
Nichts
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Datum gebruik 2023-10-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Datum gebruik 2023-10-11
Madlena
04/08/2015
Deutschland
Philips In-Ear Kopfhörer
Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
ThomasHamburg
25/06/2015
Deutschland
Super Klangqualität bei hochwertiger Verarbeitung
Die Philips In-Ear Kopfhörer SHE9105 kann ich nur weiter empfehlen. Angefangen von der Verpackung bis hin zu der Verarbeitung der Kopfhörer stimmt einfach alles. Für die perfekte Passform sorgen die drei verschieden großen Ohrstöpsel. Die gute Klangqualität und der satte Bass bilden das i-Tüpfelchen. Außerdem ist das Design schlicht, elegant und modern zu gleich.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon