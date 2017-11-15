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Niet meer leverbaar

Oordopjes

SHE9100BS/00

3.5

| (4) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Rood
Rood
Zwart en goud
Zwart en goud

Geniet van een nauwkeurige geluidsweergave

De Philips SHE9100-hoofdtelefoon heeft eersteklas drivers en een zorgvuldig vervaardigde metalen behuizing voor gedetailleerd en puur geluid. De ovale geluidsbuizen en 3 verschillende oortjes garanderen comfort en een goede pasvorm.

Bekijk alle voordelen

met robuuste metalen behuizing

Geniet van een nauwkeurige geluidsweergave

  • 8,6 mm drivers/halfgesloten achterkant

  • Oortelefoon

Siliconen caps met keuze uit drie maten voor een optimale pasvorm

Siliconen caps met keuze uit drie maten voor een optimale pasvorm

Uw oordopjes worden geleverd met drie verschillende caps, van klein tot groot, zodat u de perfecte maat voor uw oren kunt kiezen.

Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers voor helderheid bij hoge frequenties

Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers voor helderheid bij hoge frequenties

Neodymium is het ideale materiaal voor het produceren van een sterk magnetisch veld en zorgt voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, betere basrespons en een betere totale geluidskwaliteit. Het beschikt over opnieuw ontwikkelde neodymium-drivers van 8,6 mm die gevoelig zijn voor hoge frequenties en geluidszuiverheid verzekeren.

Duurzame Flexi-Grip voor een sterke aansluiting tussen de hoofdtelefoon en de kabel

Deze zachte, maar duurzame en flexibele aansluiting tussen de oortelefoon en de kabel beschermt tegen mogelijke schade door herhaaldelijk buigen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

4

Reviews & awards

4
2

15/11/2017

Deutschland

Deutschland

Langlebig, guter Klang

Ich habe mir vor über einem Jahr diese Kopfhöhrer in rot gekauft und war begeistert wie gut der Tragekomfort und der Klang ist. Da ich diese kürzlich verloren habe hab ich mir das gleiche Model in schwarz geholt und nach kurzem eintragen war der Klang und die Basslastigkeit wie gewohnt bei den alten Kopfhöhrern. Ich bin gespannt ob dieses Paar mindestens genauso lange lebt wie das alte, denn dann kann ich die jedem weiter empfehlen.

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Deze review is gemaakt voor SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer

05/07/2015

Deutschland

Deutschland

ein her

der SHE 9100 hat einen sehr guten ausgewogenen klang,der auch die feinheiten der aufnahmen sehr gut und klar darstellt und auch die bässe sehr gut wiedergibt.er sitzt sehr angenehm im ohr und ist für das hören von jazz rock und progressiver musik duch den klaren powervollen klang hervorragend geeignet.die umweltgeräsche sind sehr gut abgeschirmt.da ich seid vielen jahren beim radfahren musik und hörbücher höre und dadurch eine menge inear kopfhörer verschiedener preisklassen genutzt habe,bin sehr zufrieden mit diesem kopfhörer!

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Deze review is gemaakt voor SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer

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Deze review is gemaakt voor SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer

12/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

Nice but less than expectations

Nice reproduction of bass sound but treble clarity is poor when compared to the SHE 9000. It also boast poor noise reduction.

Deze review is gemaakt voor SHE9100BL In-Ear Headphones

Deze review is gemaakt voor SHE9100BL In-Ear Headphones

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