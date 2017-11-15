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Niet meer leverbaar
SHE9100BS/00
Verkrijgbaar in
Geniet van een nauwkeurige geluidsweergave
De Philips SHE9100-hoofdtelefoon heeft eersteklas drivers en een zorgvuldig vervaardigde metalen behuizing voor gedetailleerd en puur geluid. De ovale geluidsbuizen en 3 verschillende oortjes garanderen comfort en een goede pasvorm.
8,6 mm drivers/halfgesloten achterkant
Oortelefoon
Uw oordopjes worden geleverd met drie verschillende caps, van klein tot groot, zodat u de perfecte maat voor uw oren kunt kiezen.
Neodymium is het ideale materiaal voor het produceren van een sterk magnetisch veld en zorgt voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, betere basrespons en een betere totale geluidskwaliteit. Het beschikt over opnieuw ontwikkelde neodymium-drivers van 8,6 mm die gevoelig zijn voor hoge frequenties en geluidszuiverheid verzekeren.
Deze zachte, maar duurzame en flexibele aansluiting tussen de oortelefoon en de kabel beschermt tegen mogelijke schade door herhaaldelijk buigen.
3.5
van 5
4
Reviews & awards
Schaf
15/11/2017
Deutschland
Langlebig, guter Klang
Ich habe mir vor über einem Jahr diese Kopfhöhrer in rot gekauft und war begeistert wie gut der Tragekomfort und der Klang ist. Da ich diese kürzlich verloren habe hab ich mir das gleiche Model in schwarz geholt und nach kurzem eintragen war der Klang und die Basslastigkeit wie gewohnt bei den alten Kopfhöhrern. Ich bin gespannt ob dieses Paar mindestens genauso lange lebt wie das alte, denn dann kann ich die jedem weiter empfehlen.
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Deze review is gemaakt voor SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer
greenpush
05/07/2015
Deutschland
ein her
der SHE 9100 hat einen sehr guten ausgewogenen klang,der auch die feinheiten der aufnahmen sehr gut und klar darstellt und auch die bässe sehr gut wiedergibt.er sitzt sehr angenehm im ohr und ist für das hören von jazz rock und progressiver musik duch den klaren powervollen klang hervorragend geeignet.die umweltgeräsche sind sehr gut abgeschirmt.da ich seid vielen jahren beim radfahren musik und hörbücher höre und dadurch eine menge inear kopfhörer verschiedener preisklassen genutzt habe,bin sehr zufrieden mit diesem kopfhörer!
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Deze review is gemaakt voor SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer
Quadcom
12/07/2016
United Kingdom
Nice but less than expectations
Nice reproduction of bass sound but treble clarity is poor when compared to the SHE 9000. It also boast poor noise reduction.
Deze review is gemaakt voor SHE9100BL In-Ear Headphones
Deze review is gemaakt voor SHE9100BL In-Ear Headphones