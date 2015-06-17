ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van productdetail
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding
  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van productdetail
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHD9200/10

3.5

| (22) Reviews & awards

Surround Sound

Ga thuis helemaal op in het beste 3D-bioscoopgeluid met de SHD9200-hoofdtelefoon met Kleer’s draadloze overdracht van ongecomprimeerde audio voor puur en gedetailleerd geluid. Dit systeem is ontwikkeld voor optimaal comfort, vrijheid en puur luistergenot.

Bekijk alle voordelen

Draadloos digitaal hoofdtelefoonsysteem

Surround Sound

  • Voor over het oor

  • Zwart

3D-geluidstechnologie voor multidimensionaal filmgeluid

3D-geluidstechnologie voor multidimensionaal filmgeluid

3D-geluidstechnologie produceert multidimensionaal geluid voor een spectaculaire en intense bioscoopervaring.

Draadloze volumeregeling voor handig en intuïtief gebruik

De volumeregelaar is handig op het oorstuk geplaatst zodat het geluid snel en intuïtief kan worden aangepast. U hoeft niet naar de knoppen te zoeken, maar u tikt simpelweg op de bovenkant van het oorstuk voor een hoger volume en de onderkant voor een lager volume.

40 mm neodymium-luidsprekerdrivers voor superieure HiFi-geluidsprestaties.

40 mm neodymium-luidsprekerdrivers voor superieure HiFi-geluidsprestaties.

Neodymium-luidsprekers van 40 mm leveren superieure HiFi-geluidsprestaties.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.5

van 5

22

Reviews & awards

17/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9200 Wireless HiFi Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9200 Wireless HiFi Headphones

17/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9200 Wireless HiFi Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9200 Wireless HiFi Headphones

06/01/2013

Deutschland

Deutschland

Kristallklarer CD-Klang über digitalen Eingang

Der SHD9200 überzeugt beim direkten Anschluss an den Digitalausgang eines CD-Spielers mit kristallklarer und rauschfreier Wiedergabe. Das Klangbild ist insgesamt sehr ausgewogen. Die Bässe werden kräftig wiedergegeben und die Höhen kommen klar heraus. Der Kopfhörer spielt in unserem ganzen Haus unterbrechungs- und störungsfrei.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen