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Niet meer leverbaar
SHD9200/10
Surround Sound
Ga thuis helemaal op in het beste 3D-bioscoopgeluid met de SHD9200-hoofdtelefoon met Kleer’s draadloze overdracht van ongecomprimeerde audio voor puur en gedetailleerd geluid. Dit systeem is ontwikkeld voor optimaal comfort, vrijheid en puur luistergenot.
Voor over het oor
Zwart
3D-geluidstechnologie produceert multidimensionaal geluid voor een spectaculaire en intense bioscoopervaring.
De volumeregelaar is handig op het oorstuk geplaatst zodat het geluid snel en intuïtief kan worden aangepast. U hoeft niet naar de knoppen te zoeken, maar u tikt simpelweg op de bovenkant van het oorstuk voor een hoger volume en de onderkant voor een lager volume.
Neodymium-luidsprekers van 40 mm leveren superieure HiFi-geluidsprestaties.
3.5
van 5
22
Reviews & awards
MVisser
17/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Ton888
17/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Matthias68
06/01/2013
Deutschland
Kristallklarer CD-Klang über digitalen Eingang
Der SHD9200 überzeugt beim direkten Anschluss an den Digitalausgang eines CD-Spielers mit kristallklarer und rauschfreier Wiedergabe. Das Klangbild ist insgesamt sehr ausgewogen. Die Bässe werden kräftig wiedergegeben und die Höhen kommen klar heraus. Der Kopfhörer spielt in unserem ganzen Haus unterbrechungs- und störungsfrei.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD9200 Kabellose HiFi-Kopfhörer